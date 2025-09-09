 Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito
Risparmia questo autunno con la Super Fibra WindTre: fino a 2,5 Gbps di velocità, modem incluso, attivazione facile e Amazon Prime gratis per 12 mesi.
Le giornate si accorciano, il tempo di casa aumenta e la connessione lenta non può più rovinarti film, riunioni o partite online. Questo è il momento giusto per voltare pagina e scegliere una linea stabile e veloce che ti faccia anche risparmiare: la Super Fibra WindTre.

Scopri la super fibra WindTre

Una connessione che non ti lascia mai a metà

Con velocità fino a 2,5 Gbps, tutta la famiglia può navigare senza rallentamenti. Dallo smart working alle maratone di serie TV, fino ai giochi online in 4K, ogni attività scorre fluida e senza interruzioni.

Il nuovo Modem Wi-Fi 7 è già pronto all’uso, e se la tua casa è grande o con muri spessi, la copertura resta stabile ovunque. Niente più zone d’ombra né stanze senza segnale. Un’offerta che alleggerisce il portafoglio:

  • 24,99 € al mese se sei nuovo cliente online: attivazione gratuita, chiamate illimitate e Amazon Prime incluso per 12 mesi.

  • 22,99 € al mese se hai già una SIM WindTre: in più hai GIGA illimitati sullo smartphone.

Zero spese nascoste, nessuna sorpresa in bolletta e con la funzione Wi-Fi Calling telefoni anche dove il segnale mobile non arriva. Controllare la copertura è semplice e l’attivazione richiede pochi clic, senza file e senza tecnici in casa (se non serve). Questo autunno scegli di risparmiare con una connessione che ti accompagna in ogni momento. Non servono procedure complicate: controlli la copertura in pochi clic e attivi l’offerta direttamente online, senza file e senza dover attendere un tecnico (se non necessario). In pochi minuti la tua nuova connessione è pronta e il risparmio inizia da subito, perché ogni mese spendi meno senza rinunciare alla qualità. Vai subito sul sito ufficiale WindTre e attiva la tua Super Fibra.

Scopri la super fibra WindTre

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
9 set 2025
