SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink

SpaceX ha sottoscritto un accordo con EchoStar per l’acquisito di un blocco di frequenze in banda S che verrà utilizzato dal servizio Direct to Cell tramite i satelliti Starlink. L’azienda di Elon Musk è stata “aiutata” dalla FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti. La FAA (Federal Aviation Administration) ha invece autorizzato il lancio di oltre 100 razzi Falcon all’anno dalla Cape Canaveral Space Force Station.

SpaceX toglie le frequenze a EchoStar

La vicenda è iniziata ad aprile 2025, quando SpaceX ha segnalato (PDF) alla FCC che Dish Network (sussidiaria di EchoStar) ha sottoutilizzato le frequenze AWS (Advanced Wireless Services) ricevute gratuitamente oltre 10 anni fa. L’azienda di SpaceX ha quindi chiesto alla commissione di mettere le frequenza a disposizione degli altri operatori.

Il Presidente della FCC (Brendan Carr) ha avviato un’indagine minacciando di revocare le licenze. A fine agosto, EchoStar ha venduto le licenze per le frequenze 5G a AT&T (23 miliardi di dollari). Ieri ha annunciato l’accordo con SpaceX che chiude il contenzioso con la FCC.

L’azienda di Elon Musk ha speso circa 17 miliardi di dollari per acquistare i blocchi di frequenze AWS-4 (2000-2020 MHz e 2180-2200 MHz) e H (1915-1920 MHz e 1995-2000 MHz) per un totale di 50 MHz in banda S negli Stati Uniti. Ha inoltre acquisito le licenze MSS (Mobile Satellite Service) globali. SpaceX sfrutterà le frequenze per potenziare il servizio Direct to Cell (che verrà offerto anche agli abbonati di Boost Mobile, sussidiaria di EchoStar).

Pochi giorni fa, SpaceX ha ottenuto un’altra vittoria. Al termine della valutazione di impatto ambientale, la FAA ha autorizzato un incremento dei lanci dei razzi Falcon 9 da 50 a 120 all’anno dalla Cape Canaveral Space Force Station. È stata anche approvata la costruzione di un nuovo sito di atterraggio per i booster (primo stadio).