 Project Kuiper: Amazon firma accordo con JetBlue
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Project Kuiper: Amazon firma accordo con JetBlue

Su alcuni aerei di JetBlue verranno offerta la connessione satellitare di Project Kuiper, grazie all'accordo commerciale sottoscritto con Amazon.
Project Kuiper: Amazon firma accordo con JetBlue
Informatica Banda larga
Su alcuni aerei di JetBlue verranno offerta la connessione satellitare di Project Kuiper, grazie all'accordo commerciale sottoscritto con Amazon.
Amazon

Amazon è in netto ritardo rispetto a SpaceX, ma negli ultimi mesi sono stati raggiunti risultati molto positivi. Contemporaneamente al lancio dei satelliti della costellazione Project Kuiper, l’azienda di Seattle è impegnata nella sottoscrizione di accordi commerciale. Quello con JetBlue è il primo firmato con una compagnia aerea. A fine mese è prevista la missione KA-03.

Connettività satellitare sugli aerei JetBlue

L’obiettivo di Amazon è lo stesso di SpaceX, ovvero portare la connessione satellitare in zone non coperte dalla fibra ottica e garantire l’accesso ad Internet quando ci sono problemi con le reti terrestri (guasti o censura). Come Starlink anche Project Kuiper sarà disponibile su aerei, navi e altri veicoli in movimento.

Il primo accordo commerciale con una compagnia aerea è stato sottoscritto con JetBlue, una low cost di New York che offre voli nazionali e internazionali. I suoi clienti possono già sfruttare la connettività Wi-Fi gratuita tramite il servizio Fly-Fi (basato sui satelliti di Viasat in orbita geostazionaria). A partire dal 2027 sarà disponibile la connettività satellitare di Project Kuiper su alcuni aerei.

I satelliti di Amazon si trovano in orbita terrestre bassa (tra 590 e 630 Km di altitudine) e garantiscono una maggiore velocità in download rispetto a Starlink (fino a 1 Gbps contro 250 Mbps). SpaceX offrirà simili prestazioni solo con i satelliti di terza generazione che verranno lanciati con il razzo Starship.

Panos Panay, Vice Presidente del gruppo Devices & Services, ha pubblicato un video su X che mostra la massima velocità raggiunta usando un’antenna terrestre (circa 1,2 Gbps):

Amazon ha lanciato finora 102 satelliti. Il prossimo lancio (27 satelliti) è previsto il 25 settembre con un razzo Atlas V di United Launch Alliance.

L’attivazione del servizio (in test per clienti selezionati) dovrebbe avvenire entro il 2025. In base alla licenza concessa dalla FCC (Federal Communications Commission), Amazon deve portare in orbita almeno il 50% dei satelliti (1.618 su 3.236) entro luglio 2026.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 9 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink

SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink
Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito

Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito
IFA 2025: FRITZ! annuncia 11 nuovi prodotti

IFA 2025: FRITZ! annuncia 11 nuovi prodotti
Amazon Project Kuiper: altri 24 satelliti in orbita

Amazon Project Kuiper: altri 24 satelliti in orbita
SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink

SpaceX compra le frequenze di EchoStar per Starlink
Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito

Autunno smart: internet veloce, attivazione facile e risparmio garantito
IFA 2025: FRITZ! annuncia 11 nuovi prodotti

IFA 2025: FRITZ! annuncia 11 nuovi prodotti
Amazon Project Kuiper: altri 24 satelliti in orbita

Amazon Project Kuiper: altri 24 satelliti in orbita
Luca Colantuoni
Pubblicato il
9 set 2025
Link copiato negli appunti