Amazon Kuiper: lancio primi satelliti il 28 aprile

Amazon ha aggiornato il comunicato del 2 aprile per informare che il lancio dei primi 27 satelliti della costellazione Project Kuiper è previsto il 28 aprile. Il precedente tentativo era stato interrotto per le cattive condizioni del tempo.

Lanci con cinque diversi razzi

Amazon ha sottoscritto un contratto con United Launch Alliance (ULA) per 47 lanci. Il primo ha permesso di portare in orbita i due prototipi KuiperSat-1 e KuiperSat-2 con il razzo Atlas V 501. Il lancio dei primi 27 satelliti operativi avverrà con un Atlas V 551 formato dal booster centrale (primo stadio), cinque booster laterali e Centaur (secondo stadio). Il nome della missione è Kuiper Atlas 1 (KA-01).

Il lancio era stato programmato per il 9 aprile dallo Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station (Florida). Era stato anche caricato il propellente (cherosene e ossigeno liquido nel primo stadio, idrogeno e ossigeno liquidi nel secondo stadio), ma il lancio è stato annullato per le cattive condizioni del tempo (troppe nuvole e vento eccessivo).

Ieri sera, ULA e Amazon hanno comunicato che il secondo tentativo è previsto il 28 aprile. La finestra di lancio è compresa tra le ore 19:00 e le 21:00 locali (tra le 1:00 e le 3:00 del 29 aprile in Italia).

Amazon utilizzerà il razzo Atlas V per altri 8 lanci. Per i successivi 38 verrà usato il razzo Vulcan (sempre di ULA). Sono inoltre previsti 18 lanci con Ariane 6 di Arianespace, 12 lanci con New Glenn di Blue Origin e 3 lanci con Falcon 9 di SpaceX.

La costellazione Project Kuiper sarà formata da 3.236 satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Il numero è nettamente inferiore a quello della costellazione Starlink di SpaceX, ma Amazon promette velocità superiori (fino a 100 Gbps).