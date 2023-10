Project Kuiper: tutto pronto per la missione Protoflight

Il Launch Director di ULA (United Launch Alliance) ha comunicato che il razzo Atlas V 501 è pronto per il lancio dallo Space Launch Complex 41 di Cape Canaveral. Le previsioni del tempo sono favorevoli (80%), quindi domani inizierà la missione Protoflight. I due satelliti di test (KuiperSat-1 e KuiperSat-2) verranno portati in orbita a circa 500 Km di altitudine.

Project Kuiper: Amazon sfida SpaceX

Project Kuiper è l’iniziativa avviata da Amazon per portare la connettività satellitare a banda larga nelle aree più remote, dove non arriva la connettività terrestre. Si tratta dello stesso obiettivo di SpaceX, ma l’azienda di Elon Musk ha già attivato il servizio Starlink da oltre due anni (la costellazione è attualmente composta da oltre 4.800 satelliti).

La costellazione Project Kuiper sarà composta da 3.236 satelliti che verranno lanciati nei prossimi sei anni. Per Amazon è la prima volta, quindi è necessario effettuare numerosi test con i due prototipi KuiperSat-1 e KuiperSat-2. Subito dopo il rilascio in orbita, l’azienda di Seattle assumerà il controllo stabilendo il contatto con i satelliti per aprire i pannelli solari e confermare che l’elettronica di bordo funzioni correttamente.

Verrà successivamente stabilita la connessione ad Internet tramite stazioni di terra, gateway e antenne. I test prevedono lo scambio di dati tra i satelliti e i server di AWS. Al termine della missione, i due prototipi verranno deorbitati e bruceranno nell’atmosfera terrestre.

I dati raccolti serviranno per migliorare hardware, software e infrastrutture in vista del lancio dei primi satelliti operativi (previsto entro il primo semestre 2024). Entro fine 2024 verrà avviata la fase beta con alcuni clienti commerciali. Il lancio può essere seguito in diretta streaming su YouTube a partire dalle 20:00 (ora italiana) del 6 ottobre.