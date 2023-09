Project Kuiper: accordo tra Amazon e Vodafone

Amazon e Vodafone hanno annunciato una collaborazione strategica che prevede l’uso del servizio Project Kuiper per estendere la copertura delle reti 4G e 5G in Europa e Africa (tramite Vodacom). I due operatori telefonici parteciperanno ai test previsti nel 2024 (l’azienda di Seattle deve ancora lanciare i primi satelliti).

Vodafone userà la connessione satellitare di Amazon

Amazon sottolinea che Project Kuiper permetterà di chiudere il digital divide, offrendo un servizio di connettività a banda larga agli utenti nel mondo che non sono coperti dalle reti terrestri. Sono state quindi avviate collaborazioni con le telco per integrare la connettività satellitare alle attuali infrastrutture (fibra ottica, FWA e 4G/5G).

Vodafone in Europa e Vodacom in Africa collegheranno le antenne satellitari alle torri cellulari per estendere la copertura 4G/5G alle aree rurali e remote. Ciò consentirà di ridurre tempo e costi associati alla realizzazione delle infrastrutture per fibra ottica e FWA.

Project Kuiper verrà sfruttato anche dalle grandi aziende come soluzione di backup in caso di malfunzionamento della connettività principale. Il servizio di Amazon potrà essere utile anche ai soccorritori in caso di disastri naturali.

Vodafone e Vodacom parteciperanno ai test previsti entro fine 2024. Prima di allora, Amazon dovrà lanciare due prototipi (KuiperSat-1 e KuiperSat-2) con il razzo Atlas V di United Launch Alliance. Una possibile data è il 26 settembre, ma non ci sono conferme.