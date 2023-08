Amazon Project Kuiper: primo lancio il 26 settembre?

Amazon dovrebbe lanciare i primi due satelliti di test della costellazione Project Kuiper entro il 26 settembre. C’è stato però un ennesimo cambio di programma. L’azienda di Seattle ha comunicato che verrà usato il razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA), invece del Vulcan Centaur (sempre di ULA), come inizialmente previsto.

Primo lancio programmato per fine settembre

La costellazione Project Kuiper sarà formata da 3.236 satelliti che verranno posizionati in orbita terrestre bassa (LEO) per fare concorrenza a Starlink di SpaceX. Amazon aveva scelto il razzo RS1 di ABL Space Systems per lanciare i due prototipi KuiperSat-1 e KuiperSat-2. A causa dei ritardi nello sviluppo, l’azienda di Seattle ha optato per ULA, joint venture tra Boeing e Lockheed Martin.

I due satelliti di test dovevano essere caricati nel nuovo razzo Vulcan Centaur. Durante il test di fine marzo, una perdita di idrogeno liquido dal serbatoio ha causato l’esplosione dello stadio superiore. Il lancio inaugurale, previsto per maggio, è stato quindi posticipato a fine 2023, in quanto è necessario apportare alcune modifiche e riottenere la certificazione.

Amazon ha quindi deciso di lanciare i due prototipi con il razzo Atlas V. In base alla documentazione inviata alla FAA (Federal Aviation Administration), il lancio è previsto per il 26 settembre. L’azienda di Seattle aveva prenotato 9 lanci con il razzo Atlas V, quindi uno verrà “sprecato” per i due prototipi.

Gli altri satelliti verranno lanciati con i razzi Vulcan Centaur (38 lanci), Ariane 6 di Arianespace (18) e New Glenn di Blue Origin (12 con opzione per altri 15). L’unico razzo già disponibile è appunto Atlas V, che verrà sostituito dal Vulcan Centaur.