HUAWEI WATCH FIT 5 Pro + FreeBuds SE 4 in offerta speciale su Amazon

Oggi ti segnaliamo una promozione che ti permetterà di avere uno dei migliori smartwatch in commercio e delle cuffiette Bluetooth straordinarie a un ottimo prezzo. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il HUAWEI WATCH FIT 5 Pro e le FreeBuds SE 4 a 299 euro, anziché 343,90 euro.

Un bundle che ti permette di risparmiare circa 45 euro sul totale. In pratica è come se avessi le cuffiette Bluetooth in omaggio. Una grandissima occasione per fare un colpaccio. In più se preferisci potrai pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro + FreeBuds SE 4 a prezzo shock

Con il HUAWEI WATCH FIT 5 Pro potrai avvalerti di tantissime attività sportive con modalità avanzata e algoritmi smart per tracciare ogni tuo movimento con precisione. E in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, il sonno e lo stress. Offre un ottimo display AMOLED LTPO da 1,92 pollici con refresh adattivo fino a 60 Hz e luminosità massima di 3000 nit. Inoltre ha un vetro in zaffiro 2,5D con profilo in titanio e cornice ultra sottile. Ha il GPS integrato, è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e offre una batteria in grado di arrivare fino a 10 giorni di autonomia.

Le FreeBuds SE 4 sono estremamente leggere e confortevoli, con un peso di soli 4,3 grammi per auricolare e 4 ore di musica ininterrotta con appena 10 minuti di ricarica. Hanno 3 microfoni direzionali che catturano solo la tua voce per chiamate cristalline e la connessione Bluetooth 5.4 per una latenza pari a zero.

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