Combatti il caldo con questo mini ventilatore USB: lo trovi su Haul

A memoria, si fatica a ricordare un inizio di estate così torrido. Le temperature record, l’afa e la percentuale di umidità riescono a mettere in seria difficoltà non solo durante il giorno, ma anche di notte. Il caldo non accenna ad allentare la presa e la previsione è quella di altre ondate in arrivo: fatti trovare pronto e combattilo con questo mini ventilatore portatile USB che trovi in vendita su Amazon Haul. Il marchio è Binnan, ha un voto superiore a 4/5 stelle nelle recensioni lasciate dei clienti e la spedizione è gratuita.

La soluzione è un mini ventilatore portatile

Ha un design 2-in-1 che consente di fissarlo in qualsiasi posizione, ad esempio sulla scrivania in ufficio, oppure di tenerlo in mano quando è il momento di cercare refrigerio, sempre in modo sicuro. Pesa poco più di 200 grammi e le dimensioni sono davvero compatte, 16,5 centimetri in altezza e 13,5 centimetri di profondità. Può essere impostato su tre velocità in modo da muovere più o meno aria e coprire la distanza necessaria, sempre in modo molto silenzioso, per non disturbare. È alimentato da una batteria interna ricaricabile (il cavo è in dotazione) con un’autonomia elevata. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Per mettersi al riparo dal caldo di questa estate rovente è sufficiente una spesa davvero irrisoria: il mini ventilatore portatile USB di Binnan è in vendita al prezzo di soli 15,98 euro, nel catalogo di Amazon Haul, ma non sappiamo per quanto.

C’è anche la spedizione gratuita, gestita attraverso la rete logistica dell’e-commerce, così come per tutti gli altri ordini dall’importo pari o superiore a 15 euro. La consegna è prevista in pochi giorni, direttamente a casa tua. Per l’eventuale reso avrai due settimane di tempo a disposizione.