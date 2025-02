Offerta shock: fibra Iliad super veloce a prezzo scontato per clienti mobile

Iliad, l’operatore telefonico che ha letteralmente rivoluzionato le tariffe mobile, ha da tempo sviluppato un’offerta per la fibra ottica davvero interessante e conveniente. Lo è soprattutto per la combinazione tra velocità e qualità della rete e il prezzo sempre molto competitivo che ora è ulteriormente scontato per tutti i clienti con un piano Iliad mobile.

Perché passare ora alla fibra di Iliad

I vantaggi di attivare ora l’offerta di Iliad per la fibra ultraveloce di casa sono molteplici. Partiamo da quelli economici. L’offerta rivolta agli utenti Iliad mobile prevede uno sconto sul canone mensile che passa dai 25,99€ di listino a 21,99€ al mese. Questo sconto si traduce in un risparmio di 48€ all’anno. Risparmio che va a sommarsi a quello di circa 35€ confrontando il costo della fibra di Iliad con quello degli altri operatori italiani.

Complessivamente, quindi, si può ottenere un risparmio di circa 80€ all’anno, con l’ulteriore vantaggio di un risparmio che rimane costante nel tempo. La particolarità di Iliad, infatti, è quella di non prevedere costi extra o rimodulazioni della tariffa, con la garanzia di non subire rincari, come spesso invece capita con gli altri operatori.

In questo modo i circa 80€ di risparmio all’anno non vanno calcolati solamente per 12 mesi, ma moltiplicati per tutto il periodo di utilizzo della fibra. In 5 anni si sono risparmiati circa 400€ e in 10 anni 800€. Se il risparmio sul singolo anno può apparire minimo (e non lo è), sul lungo periodo diventa estremamente conveniente.

Senza sottovalutare come la fibra di Iliad sia davvero ultraveloce, anche grazie all’adozione del Wi-Fi 7 nell’Iliadbox, consentendo di ottenere velocità pazzesche (fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload) e una stabilità della linea davvero impressionanti. Verifica ora la copertura e approfitta dell’offerta di Iliad per la connessione Internet di casa.