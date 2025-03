Fibra Vodafone: costo di attivazione gratuito fino al 10 marzo

La nuova iniziativa di Vodafone consente di beneficiare dell’attivazione iniziale della fibra gratuita insieme alle chiamate illimitate incluse, a patto di completare l’acquisto online entro il 10 marzo. Per i nuovi clienti la fibra è in offerta a 25,90 euro al mese.

Lo sconto sul costo di attivazione iniziale è valido per i nuovi clienti che scelgono l’offerta Internet Unlimited della fibra Vodafone, inserendo in fase di iscrizione il coupon CARNEVALE. A conti fatti il risparmio è di 39,90 euro, vale a dire il prezzo richiesto per le nuove attivazioni.

Costo di attivazione iniziale della fibra Vodafone gratuito

L’offerta Internet Unlimited di Vodafone include Internet senza limiti, il modem con Wi-Fi ottimizzato e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali al prezzo di 25,90 euro al mese, con 39,90 euro di sconto sul costo di attivazione iniziale, che passa dunque da 39,90 euro a zero.

A seconda della propria copertura di rete, è possibile navigare in Internet ad una velocità fino a 2.5 Gigabit/s, valore più che sufficiente per soddisfare le esigenze anche degli utenti più esigenti in termini di prestazioni. Nel prezzo mensile è poi inclusa una SIM dati con 5 Giga al mese, grazie alla quale si può continuare a navigare senza interruzioni da qualsiasi dispositivo.

Per verificare la copertura e maggiori dettagli al riguardo, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Vodafone. Una volta che ci si collega, occorre premere sul pulsante rosso Verifica copertura e seguire la procedura guidata.

Infine, al momento del pagamento, bisogna inserire il codice promozionale CARNEVALE per non pagare il costo di attivazione della nuova linea e risparmiare così 39,90 euro. Confermiamo che il codice va scritto tutto in maiuscolo per essere riconosciuto in automatico dal sistema, altrimenti non si potrà beneficiare dell’offerta valida fino a lunedì 10 marzo.