Fibra Iliad: è la più veloce e costa meno di tutte le altre

Se si è stufi della propria linea Internet di casa, vuoi per qualche rallentamento di troppo vuoi per l’annuncio dell’ennesima rimodulazione, tra le offerte più interessanti vi è quella della fibra Iliad. Non solo è la rete più veloce d’Italia, secondo l’ultimo test della società indipendente nPerf, ma presenta anche un prezzo ultra-concorrenziale: 21,99 euro al mese per sempre, anziché 25,99 euro.

L’offerta in corso prevede uno sconto di 4 euro ogni mese per gli utenti mobile Iliad con un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro, e l’opzione di pagamento automatico attiva. Come da tradizione Iliad, non vi sono costi nascosti né aumenti della tariffa nel corso del tempo.

Fino a 5 Gigabit/s e modem con Wi-Fi 7

I due fiori all’occhiello dell’offerta Iliad per la fibra sono la velocità fino a 5 Gigabit/s e il modem iliadbox che integra la nuova tecnologia Wi-Fi 7. Partiamo dalle prestazioni pure: in download la fibra della compagnia francese raggiunge una velocità massima di 5 Gigabit/s, suddivisivi tra Wi-Fi e porte Ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload. I risultati migliori si ottengono nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, ma sono ugualmente di tutto rispetto anche i valori fatti registrare nelle aree FTTH GPON, con una velocità fino a 2,5 Gigabit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload.

Tali performance sono supportate al meglio dal nuovo iliadbox con Wi-Fi 7: quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia a includere un router dotato della nuova generazione dello standard di trasferimento dei dati wireless, per una navigazione online ed una stabilità superiori rispetto al passato. Inoltre, a differenza delle altre offerte, l’iliadbox è disponibile in comodato d’uso gratuito.

Come attivare lo sconto di 4 euro al mese

Per beneficiare dello sconto di 4 euro al mese sulla fibra Iliad occorre essere titolari di un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro e pagamento automatico attivo. Se ancora non si è clienti Iliad, è sufficiente sottoscrivere TOP 250 Plus o TOP 300: dopo la sottoscrizione di una delle due offerte mobile, basta recarsi presso l’Area Personale Fibra e attivare lo sconto nel campo apposito.