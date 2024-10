Fibra Vodafone in offerta a 23,90€ al mese con attivazione gratis

Fino al 31 ottobre la fibra di Vodafone è in offerta a 23,90 euro al mese. La promozione Internet Unlimited è valida solo online e non prevede costi di attivazione, che di solito corrispondono a 39,90 euro. Inoltre, sono disponibili anche chiamate senza limiti.

L’offerta di Vodafone per la fibra è disponibile per i nuovi clienti e supporta sia la tecnologia FTTH (Fiber to the home) sia quella FTTC (Fiber to the cabinet). Per verificare la copertura della propria casa è sufficiente collegarsi su questa pagina di Vodafone e cliccare sul pulsante Verifica la copertura.

L’ultima offerta per la fibra di Vodafone

Con l’offerta Internet Unlimited di Vodafone hai tutto incluso. A partire dalla fibra alla massima velocità (fino a 2,5 Gigabit al secondo in base alla propria copertura), a cui si aggiungono le chiamate illimitate e la Vodafone Station. Inoltre, è inclusa anche una SIM dati con 5 Giga al mese, in modo da avere accesso alla rete Vodafone senza mai interruzioni.

Un’altra opzione compresa nel prezzo è Sempre Connessi. Si attiva in automatico in caso di interruzione della rete Internet di casa, sfruttando la rete mobile di qualsiasi SIM Vodafone attraverso un’applicazione dedicata. In questo modo si potrà continuare a navigare online in qualunque momento.

Il regolamento dell’offerta chiarisce che è possibile recedere il contratto in qualsiasi momento. Nel prezzo dell’offerta della fibra è incluso un costo rateizzato di 5 euro al mese per 24 mesi, quindi se scegli di recedere prima del termine dei due anni dovrai saldare unicamente le rate rimanenti.

Maggiori informazioni sull’offerta della fibra di Vodafone alla pagina dedicata a Internet Unlimited. La promozione scade giovedì 31 ottobre.