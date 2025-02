Sky Wifi + Sky TV e Sky Sport in offerta al prezzo più basso di sempre

In vista dell’inizio dei Mondiali di MotoGP e Formula 1, oltre che la partenza della nuova edizione di Pechino Express, Sky ha lanciato un’offerta che consente di attivare in un unico pacchetto Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport al prezzo più basso di sempre: 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro, con un risparmio di oltre 800 euro in un anno e mezzo.

Grazie a questa offerta il prezzo della fibra di Sky passa da 29,90 euro a 20,90 euro, mentre l’attivazione diventa gratuita (anziché 49 euro). Sconto importante anche per Sky TV + Sky Sport, in promozione a 14,90 euro al mese a fronte di un prezzo di listino di 51,90 euro.

Sky Wifi + Sky TV e Sky Sport in offerta a 35,80 euro al mese

La fibra di Sky Wifi consente di raggiungere una velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, numeri che soddisfano le esigenze non soltanto di coloro che amano guardare le serie tv e gli eventi sportivi alla più alta risoluzione possibile, ma anche gli appassionati di gaming che non vogliono rinunciare ad un’esperienza superiore alla media.

Uno dei segreti di Sky Wifi è il dispositivo Sky Wifi Hub, che da un lato restituisce il massimo della velocità su tutti i dispositivi, dall’altro garantisce una stabilità e una copertura del segnale maggiori grazie all’integrazione della tecnologia Wi-Fi 6.

Ci sono poi i due pacchetti TV: Sky TV e Sky Sport. Sky TV include tutti i programmi per la famiglia di Sky, da MasterChef a Pechino Express, insieme alle serie tv italiane e internazionali, le produzioni Sky Original, i documentari e le news di Sky. Con Sky Sport, invece, gli appassionati sportivi possono godere di tutto lo sport di Sky, dalle coppe europee di calcio ai Mondiali in esclusiva di Formula 1 e MotoGP, passando per tutta la stagione di tennis, l’NBA, l’Eurolega, il Sei Nazioni e tanto altro sport ancora.