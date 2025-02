Fibra e mobile ad un prezzo concorrenziale con l'offerta di Fastweb

L’offerta fibra e mobile di Fastweb consente di avere in un unico pacchetto la fibra ultraveloce e 150 Giga in 5G al prezzo concorrenziale di 31,90 euro al mese. Questo è reso possibile dallo sconto di 4 euro al mese sul costo della fibra, che passa così da 27,95 euro a 23,95 euro, riduzione di prezzo garantita ai clienti mobile Fastweb che sottoscrivono o hanno già sottoscritto una tra le seguenti offerte: Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Full o Fastweb Mobile Maxi.

I dettagli dell’offerta fibra e mobile di Fastweb

L’offerta che unisce fibra e mobile a 31,90 euro al mese è composta da Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile. Fastweb Casa Light garantisce una fibra ultrarapida, con una velocità in download fino 2,5 Gigabit/s e fino a 1 Gigabit/s in upload. Alla velocità si unisce poi la tecnologia Wi-Fi 6, con cui si ottengono stabilità e copertura maggiori rispetto al passato.

Come anticipato qui sopra, il prezzo di Fastweb Casa Light è 27,95 euro al mese. La promozione in corso sul sito prevede però uno sconto di 4 euro al mese per i clienti mobile, dunque il costo mensile scende a 23,95 euro.

Per quanto riguarda le offerte mobile, gli utenti possono scegliere tra Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi. Tutte e tre offrono la connettività in 5G, più minuti illimitati per chiamare in Italia e in Europa. E a proposito di Europa, si hanno a disposizione anche 11 Giga in roaming, inclusi i Paesi di Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

Di seguito il riepilogo dei prezzi e di ciò che offrono ciascuna delle tre offerte mobile di Fastweb:

Fastweb Mobile : 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a 7,95 euro al mese

: 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a 7,95 euro al mese Fastweb Mobile Full : 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a 9,95 euro al mese

: 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a 9,95 euro al mese Fastweb Mobile Maxi: 300 Giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a 11,95 euro al mese