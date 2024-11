La fibra più veloce d'Italia è la scelta definitiva per il gaming

Una connessione veloce e stabile è tutto ciò che chiede un appassionato di gaming. Una richiesta che spesso e volentieri si scontra però con una realtà molto diversa, tra frequenti cadute di connessione e ritardi evidenti sullo schermo.

Una soluzione arriva da Iliad, premiata da nPerf (società specializzata nel misurare la connettività Internet) come la fibra più veloce d’Italia per download e upload. A una velocità in download fino a 5 Gbit/s, si aggiunge il dispositivo iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard Wi-Fi che consente di navigare con stabilità e velocità migliori rispetto al Wi-Fi 6.

La fibra di Iliad è in offerta a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro per gli utenti mobile Iliad con un’offerta attiva a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. È previsto un costo d’installazione pari a 39,99 euro.

Per attivare l’offerta occorre verificare la copertura tramite questa pagina del sito ufficiale Iliad.

L’offerta della fibra Iliad a 21,99 euro al mese per sempre

Uno dei vantaggi più significati della fibra di Iliad per i gamer è l’integrazione del Wi-Fi 7 nel dispositivo iliadbox. Il nuovo standard della connettività senza fili riduce in modo drastico la latenza, uno degli elementi più importanti nell’attività gaming.

La latenza è il tempo che intercorre tra l’input (ad esempio la pressione di un tasto) e il risultato sullo schermo. Maggiore è questo tempo, peggiore sarà l’esperienza gaming, con pesanti ripercussioni in particolare nelle sfide online con amici o avversari random scelti dal sistema.

Un ulteriore punto di forza della fibra dell’operatore telefonico francese è la velocità raggiunta in download e in upload, tanto da meritarsi l’appellativo di fibra più veloce d’Italia: fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON; fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload nelle aree coperte da tecnologia FTTH GPON.

I dettagli completi dell’offerta fibra a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro sono disponibili su questa pagina del sito Iliad.