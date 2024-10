Fibra Fastweb da 23,95€ al mese con Wi-Fi 6 e attivazione gratis

Il prezzo della fibra di Fastweb parte da 23,95 euro al mese attivando anche Fastweb Mobile, l’offerta dedicata agli smartphone. In caso contrario, è attivabile al prezzo scontato di 27,95 euro al mese direttamente online. In più è disponibile una prova di 30 giorni, al termine della quale è possibile chiedere la disattivazione della linea e il rimborso di quanto speso.

Wi-Fi di ultima generazione, navigazione sicura e connettività ultraveloce sono i principali punti di forza dell’offerta Fastweb Casa Light. Tra le altre cose, non vi sono costi di attivazione e le chiamate a consumo sono incluse.

L’offerta per la fibra è attivabile su questa pagina del sito ufficiale Fastweb.

La fibra di Fastweb è in offerta a meno di 24 euro al mese

Con Fastweb Casa Light è incluso il router Internet Box NeXXt One, dotato di Wi-Fi 6 di ultima generazione e Wi-Fi Booster, l’innovativa tecnologia che permette di amplificare il segnale Wi-Fi e gestire la connessione anche con la voce tramite l’integrazione di Alexa. In questo modo, anche chi abita in una casa di grandi dimensioni riceverà il segnale Internet nel migliore dei modi.

Un altro vantaggio del NeXXt One è la protezione da virus, adware, phishing, malware, spyware e ransomware, per una navigazione sicura. A beneficiarne sono tutti i dispositivi connessi alla rete Internet tramite il router di Fastweb, incluso nell’offerta per la fibra.

Al momento Fastweb Casa Light ha un prezzo promozionale di 27,95 euro al mese. Se però si è clienti Fastweb Mobile, o si attiva una nuova offerta Fastweb per lo smartphone, allora il prezzo scende a 23,95 euro al mese.

I dettagli completi della promozione sono disponibili sul sito ufficiale di Fastweb.