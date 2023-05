Bing Chat: widget per Android e altre novità

Microsoft ha annunciato molte novità per Bing durante la conferenza Build 2023, tra cui l’integrazione in ChatGPT (inizialmente solo per gli abbonati Plus). Il chatbot sarà anche accessibile in Windows 11 attraverso Windows Copilot. L’azienda di Redmond ha ora comunicato la disponibilità del widget per Android.

Widget per Android e novità per SwiftKey

Circa 10 giorni fa erano state annunciate alcune novità per l’app Bing, tra cui l’imminente arrivo dei widget. Microsoft ha comunicato che, dopo aver installato Bing per Android, gli utenti possono aggiungere il widget sulla schermata home. Toccando l’icona di Bing si accede direttamente al chatbot, come avviene in Edge.

Per quanto riguarda la qualità delle risposte, l’azienda di Redmond ha migliorato quelle relative a domande su argomenti sportivi, come i prossimi incontri, i risultati e le statistiche. Microsoft ha infine rilasciato tre nuove funzionalità per l’app SwiftKey.

La prima è Compose, già disponibile nella barra laterale di Edge. Gli utenti possono generare la bozza di un testo in base ai parametri indicati: oggetto, tono, formato e lunghezza. A proposito di toni sono stati aggiunti Witty (Spiritoso) e Funny (Divertente). Infine è possibile utilizzare il traduttore di Microsoft all’interno della tastiera virtuale per iOS. La stessa funzionalità era già disponibile su Android.

Bing Chat riceverà molti aggiornamenti nelle prossime settimane. Gli utenti possono accedere al chatbot attraverso Edge su desktop, le app mobile di Edge, Bing e SwiftKey, Skype e presto anche in Windows 11.