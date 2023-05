Bing Chat: cronologia delle conversazioni per tutti

Microsoft ha pubblicato il tradizionale post settimanale con le novità di Bing Chat. L’azienda di Redmond scrive che le funzionalità elencate sono disponibili per tutti, tra cui la cronologia delle conversazioni. In realtà è necessario utilizzare la lingua inglese per alcune di esse. Da alcuni giorni non è più obbligatorio effettuare l’accesso con un account Microsoft.

Cronologia delle conversazioni per tutti

In precedenza il chatbot non permetteva di salvare le sessioni, quindi l’utente doveva riscrivere le stesse richieste. Ora è stata aggiunta la cronologia delle conversazioni (solo con accesso tramite account Microsoft). Bing memorizza le chat precedenti, consentendo di continuare la conversazione dal punto in cui è stata interrotta. Lungo il lato destro della finestra viene mostrata la nuova sezione “Attività recente“.

Il titolo assegnato alle chat è basato sulla prima richiesta. Spostando il puntatore del mouse sulla singola conversazione nella cronologia sono mostrate tre icone. Quella con la matita permette di modificare il titolo, mentre quella con il cestino consente di cancellare la chat. Cliccando invece sull’icona con tre puntini appaiono le opzioni di condivisione ed esportazione (testo, PDF e Word).

Per alcune richieste viene visualizzato un grafico, ma al momento solo se la query è in inglese. Bing risponde ad alcune domande con un video che l’utente può visualizzare a schermo intero. Microsoft ha inoltre migliorato le risposte per le ricette e la privacy nella barra laterale di Edge. Quando viene effettuata una richiesta su contenuti privati, il chatbot non registra nessun log e non salva la conversazione nella cronologia.