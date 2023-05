Bing Chat risponde con immagini, plugin per ChatGPT

Microsoft e OpenAI hanno annunciato importanti novità per i rispettivi assistenti digitali. Bing Chat può ora rispondere alle richieste con immagini specifiche. L’azienda di Redmond ha inoltre migliorato le risposte su determinati argomenti e aggiunto il supporto per la formattazione del testo nel prompt. Gli abbonati a ChatGPT Plus possono invece sfruttare la navigazione web e oltre 70 plugin.

Novità di Bing Chat

Microsoft ha svelato all’inizio del mese diverse funzionalità. Una di esse (non ancora disponibile per tutti) è la cronologia delle conversazioni. La scorsa settimana è stato aggiunto il supporto per Bing Image Creator in più lingue, tra cui l’italiano. Ora gli utenti possono ottenere risposte contenenti immagini.

Se ad esempio viene chiesta un’informazione sugli animali, il chatbot inserisce un’immagine all’interno della risposta testuale. Cliccando su Esplora viene aperta una “knowledge card” con altri dettagli. Al momento questa funzionalità non è ancora arrivata in Italia, ma è solo questione di tempo.

Microsoft ha inoltre migliorato le risposte visuali per diversi argomenti, tra cui shopping, meteo e finanza. È inoltre possibile includere testo formattato (paragrafi, elenchi puntati e numeri) nel prompt.

Novità di ChatGPT

OpenAI aveva annunciato a fine marzo il supporto per i plugin che consentono di ottenere risposte migliori sfruttando servizi di terze parti. L’azienda californiana ha comunicato che gli abbonati Plus troveranno nelle impostazioni l’opzione per attivare i plugin (sono oltre 70 nello store).

È possibile anche utilizzare la modalità Web browsing che permette a ChatGPT di cercare la risposta su Internet. Queste due funzionalità, attualmente in versione beta, saranno accessibili a tutti gli abbonati entro la prossima settimana.