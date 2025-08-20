 Grok: migliaia di conversazioni indicizzate da Google
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Grok: migliaia di conversazioni indicizzate da Google

Migliaia di conversazioni con Grok sono state indicizzate da Google, Bing, DuckDuckGo e altri motori di ricerca senza il consenso degli utenti.
Grok: migliaia di conversazioni indicizzate da Google
Sicurezza Privacy Business AI
Migliaia di conversazioni con Grok sono state indicizzate da Google, Bing, DuckDuckGo e altri motori di ricerca senza il consenso degli utenti.
Gemini

All’inizio del mese, TechCrunch aveva trovato su Google e altri motori di ricerca le conversazioni pubbliche con ChatGPT (OpenAI ha rimosso la funzionalità “sperimentale”). Lo stesso è accaduto con Grok, come scoperto da Forbes. In questo caso però la condivisione è avvenuta senza il consenso degli utenti.

Qualcuno vuole assassinare Elon Musk

Quando l’utente creava un link pubblico in ChatGPT poteva selezionare l’opzione per rendere la chat “ricercabile” sui motori di ricerca. La pubblicazione richiedeva quindi un’azione esplicita. Questa opzione non è presente in Grok. Nonostante ciò, Forbes ha scoperto migliaia di conversazioni su Google, Bing, DuckDuckGo e altri motori di ricerca.

Cliccando sul pulsante Condividi (quello con la freccia verso l’alto) è possibile copiare il link pubblicarlo in un post o inviare la chat tramite messaggio diretto, email o altri modi. In realtà, all’insaputa degli utenti, le conversazioni vengono pubblicate sul sito di Grok e quindi indicizzate.

In seguito ad un ricerca su Google, Iain Martin (senior editor di Forbes) ha scoperto oltre 370.000 conversazioni su vari argomenti, tra cui come generare immagini, scrivere post su X o accedere ad un crypto wallet. C’erano anche chat su argomenti di medicina e psicologia. In altre chat sono stati inseriti dati sensibili, come nome e password. Oltre al testo delle conversazioni c’erano immagini, fogli di lavoro e documenti caricati dagli utenti.

Alcune conversazioni riguardavano argomenti vietati dalle regole del servizio, quindi Grok risponde praticamente a tutto. Il chatbot ha fornito agli utenti le istruzioni per produrre droghe come fentanyl e metanfetamina, scrivere il codice di un malware e costruire una bomba. Grok ha inoltre descritto un piano dettagliato per assassinare Elon Musk.

Come già avvenuto nel caso di ChatGPT, Google ha evidenziato che i proprietari dei siti possono decidere quando e come consentire l’indicizzazione dei contenuti. Quindi la colpa è esclusivamente di xAI.

Fonte: Forbes

Pubblicato il 20 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Facebook e Instagram: traduzione vocale AI per tutti

Facebook e Instagram: traduzione vocale AI per tutti
ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
Adobe Acrobat Studio: gestione PDF con agenti AI

Adobe Acrobat Studio: gestione PDF con agenti AI
Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici

Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici
Facebook e Instagram: traduzione vocale AI per tutti

Facebook e Instagram: traduzione vocale AI per tutti
ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
Adobe Acrobat Studio: gestione PDF con agenti AI

Adobe Acrobat Studio: gestione PDF con agenti AI
Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici

Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici
Luca Colantuoni
Pubblicato il
20 ago 2025
Link copiato negli appunti