Google annuncia Lyria 3 Pro: clip audio fino a 3 minuti

A distanza di circa un mese dal lancio di Lyria 3, Google ha annunciato la disponibilità di Lyria 3 Pro. Il nuovo modello per la generazione di musica permette di ottenere risultati migliori e clip audio più lunghe. L’azienda di Mountain View ha introdotto anche maggiori opzioni di personalizzazione. È accessibile agli sviluppatori e agli abbonati in vari prodotti, tra cui l’app Gemini.

Novità di Lyria 3 Pro

Lyria 3 consente di generare un brano musicale con lunghezza massima di 30 secondi (qui c’è un test). Lyria 3 Pro porta la lunghezza massima a 3 minuti. In dettaglio, gli sviluppatori possono utilizzare Lyria 3 Pro (lyria-3-pro-preview) per ottenere tracce di qualità professionale e il precedente Lyria, denominato ora Lyria 3 Clip (lyria-3-clip-preview), per ottenere tracce ad alta qualità.

Lyria 3 Pro comprende meglio la composizione musicale, quindi ora è possibile chiedere elementi specifici come introduzioni, strofe, ritornelli e transizioni. Sono disponibili anche controlli più precisi, come il tempo (lento, veloce), testi sincronizzati (testi che iniziano e finiscono all’interno di una traccia) e input multimodale (si può caricare un’immagine per influenzare il mood, lo stile e l’atmosfera dell’audio).

Gli utenti enterprise possono accedere a Lyria 3 Pro tramite Vertex AI, mentre per gli sviluppatori è disponibile tramite Google AI Studio e Gemini API. Gli abbonati a Google Workspace e Google AI Pro/Ultra trovano il nuovo modello in Google Vids. Anche l’accesso tramite l’app Gemini è riservato agli abbonati. È invece gratuito in ProducerAI.

Lyria 3 Pro è stato addestrato con i contenuti di YouTube e Google in base agli accordi con i partner. Il modello non imita gli artisti umani. Se un prompt contiene il nome di un artista, il modello lo considera come una “fonte di ispirazione generica”. Sono stati inoltre implementati filtri per verificare la corrispondenza tra i risultati e i contenuti esistenti. Ai brani musicali viene aggiunto il watermark SynthID che indica la generazione AI.