Google integra Lyria 3 nell’app Gemini per generare musica

Google ha annunciato una nuova funzionalità per l’app Gemini. Gli utenti possono usare il modello Lyria 3 sviluppato da Google DeepMind per generare musica a partire da testo, immagini e video. È inizialmente disponibile in versione beta e supporta otto lingue (non ancora l’italiano). Non è necessario l’abbonamento, ma ci sono limiti d’uso.

Come funziona Lyria 3 in Gemini

La funzionalità Music è presente tra gli strumenti nel campo di input. L’utente può utilizzare una traccia già disponibile per ottenere un remix oppure inserire una descrizione testuale del risultato finale desiderato. È sufficiente indicare genere, stati d’animo e altri dettagli, come si può vedere negli esempi pubblicati da Google.

È possibile anche caricare un’immagine o un video e Gemini genererà un brano musicale pertinente ai contenuti. Si possono scegliere anche stile, voce e tempo. All’interno dell’interfaccia (mobile o desktop) del chatbot verrà mostrata la traccia audio con una copertina creata dal popolare modello Nano Banana. La traccia ha una lunghezza di 30 secondi e può essere scaricata o condivisa tramite link.

Lyria 3 è disponibile nell’app Gemini per tutti gli utenti di età pari o superiore a 18 anni in inglese, tedesco, spagnolo, francese, hindi, giapponese, coreano e portoghese. Gli abbonati a Google AI Plus, Pro e Ultra potranno usufruire di limiti più elevati. Il modello è disponibile anche ai creatori su YouTube tramite la funzionalità Dream Track in tutto il mondo (era accessibile solo negli Stati Uniti). Le tracce possono essere utilizzate per i video brevi (YouTube Shorts).

A tutte le tracce generate con Lyria 3 viene aggiunto il watermark digitale SynthID che indica l’uso dell’intelligenza artificiale. Google sottolinea che il modello non imita artisti esistenti.

Se il tuo prompt nomina un artista specifico, Gemini lo considererà come un’ispirazione creativa di ampio respiro e creerà una traccia che condivida uno stile o un’atmosfera simile. Disponiamo anche di filtri per confrontare i risultati con contenuti esistenti.

Gli utenti devono comunque rispettare i termini del servizio e le norme relative all’uso vietato dell’AI, in base alle quali non è possibile la violazione dei diritti d’autore.