Come iniziare a usare l'AI, il prompt chiave per i principianti

La maggior parte delle persone rinuncia a usare l’intelligenza artificiale non perché pensa sia uno strumento troppo complicato o dopo una risposta è sbagliata. È perché non ha la più pallida idea di cosa scrivere, quando apre l’applicazione, e vede il cursore che lampeggia nella casella vuota.

Fissa lo schermo, e pensa “e adesso?“. Prova qualcosa di vago, tipo scrivi una poesia , oppure dimmi qualcosa di interessante , e ottiene una risposta che non cambia la vita, e arriva alla conclusione che tutto quel clamore sull’intelligenza artificiale era esagerato. Oppure, ancora peggio, chiude la scheda senza aver scritto nulla. Il problema non è lo strumento in sé. È che nessuno dice cosa dirgli la prima volta.

Ed è esattamente qui che entra in gioco un singolo prompt, il solo che serve per cominciare. Non c’è bisogno di un corso o di un manuale di pagine e pagine, basta una domanda giusta.

L’unico prompt che serve per iniziare a usare l’AI

Se non si sa da dove iniziare, è sufficiente copiare e incollare questa frase nella chat del proprio assistente AI, che sia ChatGPT, Claude, Gemini o Perplexity: Sono alle prime armi con l’intelligenza artificiale. Tenendo conto degli errori più comuni dei principianti, spiegami come usarla in modo efficace nella vita quotidiana. Suggerisci alcuni esempi semplici che posso provare subito.

Sembra banale, ma fa qualcosa che quasi tutti saltano, ovvero chiede all’IA di insegnare come usarla. Allo stesso tempo, mostra cosa è capace di fare, e le risposte cambiano leggermente a seconda dell’assistente che si utilizza, il che è di per sé un’informazione utile.

Perché funziona quando gli altri primi tentativi falliscono

La maggior parte dei principianti, in genere, si avvicina all‘intelligenza artificiale in tre modi, e nessuno dei tre funziona particolarmente bene.

Ad esempio, tratta il chatbot AI come un motore di ricerca. Fa domande fattuali, come: In che anno è stato costruito il Colosseo? , e ottiene la stessa risposta che avrebbe trovato cercando su Internet.

Oppure fa domande casuali e inutili solo per testare cosa l’AI “sa fare”. È divertente per cinque minuti, poi diventa noioso. O ancora, cerca di fare qualcosa di troppo ambizioso al primo tentativo. Ad esempio, un piano di marketing completo, un documento lunghissimo, un progetto personale. Il risultato è inevitabilmente deludente, perché nessuno strumento al mondo produce risultati perfetti al primo utilizzo senza contesto.

Il prompt chiave evita tutti e tre questi errori. Non parte da una richiesta scritta dall’utente, ma da una domanda che l’AI pone a sé stessa: come posso essere utile a questa persona? . E la risposta è quasi sempre una lista di utilizzi pratici, immediati e sorprendentemente specifici, spesso cose che non verrebbero nemmeno in mente di chiedere.

È un po’ come la prima volta con la friggitrice ad aria: tutti ne parlano, tutti dicono che è rivoluzionaria. Ma poi si inizia sempre dalle patatine, non da una cena di tre portate. E dopo un po’, si usa ogni giorno senza nemmeno pensarci. Con l’intelligenza artificiale succede lo stesso: si parte da cose semplici, si prende confidenza, e poi il resto viene da sé.

4 utilizzi immediati per continuare con l’AI

Dopo le prime prove, diventa chiaro che l’AI dà il meglio nelle attività semplici e ripetitive, dove fa risparmiare tempo e fatica. Non nelle cose eclatanti, ma in quelle che rendono la giornata più scorrevole. Ecco quattro modi per usarla subito, e il prompt da copiare.

Organizzare la giornata in pochi secondi. Invece di fissare la lista delle cose da fare chiedendosi da dove iniziare, l’AI può ordinarle per priorità.

Prompt: Questa è la mia lista di attività per oggi: [elenco]. Indica da dove iniziare per rendere il pomeriggio il più produttivo possibile, e motiva la scelta.

Scrivere un’email che si rimanda da ore. Si ha ben chiaro cosa si vuole dire, ma non si trovano le parole giuste. L’AI può trovare il tono giusto.

Prompt: Devo mandare un’email cortese, ma ferma per dire che non posso partecipare alla riunione. Puoi renderla professionale e diretta?

Ragionare su una decisione senza girare in tondo. Quando si è bloccati tra due opzioni, l’AI può aiutare a considerare le cose da più punti di vista.

Prompt: Sto cercando di decidere tra [Opzione A] e [Opzione B]. Quali sono tre vantaggi e tre svantaggi che probabilmente non sto considerando?

Risparmiare su un acquisto. Prima di comprare qualcosa, si può chiedere se esiste un modo più intelligente di gestire la spesa.

Prompt: Sto pensando di comprare [oggetto]. Qual è un modo più intelligente o più economico di gestire questo acquisto?

Nessuno di questi utilizzi è spettacolare, ma farà risparmiare cinque o dieci minuti, e quei minuti, sommati nel corso di una settimana, diventano ore. Il punto è che il valore dell’AI non sta tanto nelle cose “wow”, ma in quelle che fanno risparmiare tempo ogni giorno.

L’errore che commettono tutti (e come evitarlo)

Il più grande sbaglio dei principianti non è usare le parole sbagliate. È aspettarsi che l’intelligenza artificiale sia impressionante ogni volta. Se si parte con quell’aspettativa, allora si resterà delusi. La verità è che l’AI è impressionante a volte, ma utile quasi sempre, e questo vale molto di più nella vita di tutti i giorni.

Non serve imparare tutto in una volta, né padroneggiare il prompt engineering. Non serve nemmeno capire come funziona la tecnologia dietro le quinte. Serve solo un punto di partenza, e poi l’uso diventa naturale.