In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di tool e applicativi basati sull’intelligenza artificiale, primo fra tutti ChatGPT. Ma per esprimere tutte le loro potenzialità questi strumenti richiedono dei prompt efficaci, quindi le tecniche di prompt engineering sono diventate fondamentali per estrarre informazioni pertinenti e accurate dai modelli linguistici. Che tu sia un esperto di marketing digitale, un blogger o un imprenditore, padroneggiare l’abilità di produrre richieste adeguate è essenziale per creare contenuti accattivanti. Questo articolo approfondirà il concetto e suggerirà alcune tecniche di prompt engineering per ottimizzare le tue interazioni con ChatGPT allo scopo di ottenere risultati più soddisfacenti.

Comprendere il Prompt Engineering

L’evoluzione rapidissima degli strumenti AI a cui stiamo assistendo sta concretizzando un pensiero ormai comune, in futuro le persone che avranno la capacità di usare le tecnologie di intelligenza artificiale in modo produttivo avranno un vantaggio nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla loro professione. In questo contesto, si sottolinea l’importanza delle competenze relative alla “prompt engineering” e al “prompt writing”, che sono tecniche specifiche per interagire efficacemente con i sistemi di intelligenza artificiale.

Cos’è il Prompt Engineering?

Il Prompt Engineering o ingegneria dei prompt è il processo di creazione e ottimizzazione del testo di input (prompt) fornito a uno strumento di intelligenza artificiale come ChatGPT per ottenere i risultati desiderati e soprattutto utili. Si tratta di definire e formulare suggerimenti e comandi che forniscano un contesto chiaro, specifichino i risultati desiderati e guidino il modello di intelligenza artificiale verso la generazione di risultati accurati e pertinenti.

L’importanza dei prompt efficaci

Scrivere istruzioni efficaci è fondamentale per ottenere i migliori risultati da ChatGPT e altri modelli linguistici di intelligenza artificiale. Creando suggerimenti ben strutturati e specifici, puoi:

Ottenere risposte significative e coinvolgenti: un prompt costruito con cura può incoraggiare ChatGPT a fornire risposte approfondite e dettagliate, consentendo un'esplorazione più profonda di un determinato argomento.

Migliorare la precisione predittiva: suggerimenti ben progettati possono suscitare previsioni accurate e analogie pertinenti da ChatGPT, consentendoti di sfruttare le sue capacità nel tuo lavoro.

Aumentare la produttività e l'efficienza: la creazione di istruzioni precise può portare a tempi di risposta più rapidi da ChatGPT, consentendoti di svolgere le attività in modo più efficiente e di rispettare le scadenze.

Migliorare la comprensione del modello AI: suggerimenti chiari e concisi possono contribuire allo sviluppo delle prospettive e delle nozioni di ChatGPT mantenendo la chiarezza ed evitando ambiguità.

Le tecniche per creare Prompt ChatGPT perfetti

La creatività e l’essere abbastanza abili per progettare un prompt efficace saranno e sono essenziali. Questi suggerimenti mirano a potenziare queste qualità, per essere in grado di scrivere prompt convincenti per ottenere il meglio dagli strumenti LLM come ChatGPT e farti risparmiare tempo e renderti più produttivo.

Inizia con una parola d’azione

Per assicurarti che ChatGPT prenda sul serio la tua richiesta, inizia con parole d’azione come “Crea”, “Scrivi”, “Fai”, “Genera” invece di usare frasi più generali come “Potresti”.

Esempio: “Genera un articolo completo su []“

Fornisci un contesto

Per ottenere risposte pertinenti e precise da ChatGPT, fornisci un contesto sufficiente nelle tue richieste. Questo contesto può includere informazioni di base rilevanti, requisiti specifici o esperienze personali.

Esempio: “Ho 4 anni di esperienza come [ ] presso un’azienda che si occupa di [ ]. Mi sono annoiato di questo lavoro e voglio iniziare un’altra attività. I miei titoli di studio sono [ ]. Suggerisci un elenco di facili opzioni di carriera per la mia transizione”.

Utilizza il gioco di ruolo

Puoi chiedere di interpretare un ruolo specifico. Questa tecnica consente di ricevere risposte personalizzate in base alle competenze e alle esperienze del ruolo indicato.

Esempio: “Agisci come un esperto di copywriting persuasivo, attingendo dalla tua esperienza nel settore dei prodotti elettronici consumer, realizza un articolo rivolto a un pubblico di persone curiose che vogliono informarsi, cura l’aspetto dell’ottimizzazione SEO, aggiungi un title e una description, il prodotto è [], puoi trovare le informazioni a questo link []. Usa la tua esperienza di lavoro per fornire consigli pratici sulla promozione e il posizionamento nel mercato competitivo. Mantieni un tono Positivo”



Incorporare riferimenti

Puoi guidare ChatGPT per generare risposte che imitano il tono o l’approccio desiderato facendo riferimento a stili di scrittura specifici, creatori di contenuti o collegamenti esterni. Menzionare un riferimento nel prompt può aiutare a modellare l’output.

Esempio: “Scrivi una presentazione di vendita convincente per il lancio del nostro ultimo prodotto ispirata allo stile di scrittura di []” o “dell’autore del testo che trovi a questo link [].”

Utilizzare le virgolette

Come puoi enfatizzare una parola particolare quando conversi o pronunci un discorso? Puoi pronunciarlo con più enfasi, allungarlo un po’ per assicurarti che tutti lo sentano o includere virgolette per un tocco in più.

Le virgolette possono enfatizzare parole o frasi specifiche nei tuoi messaggi. Questa tecnica aiuta ChatGPT a comprendere l’importanza di determinati elementi e a generare risposte di conseguenza.

Esempio: “Crea un post sul blog intitolato ‘Il potere del Prompt Engineering’ ed evidenzia il significato del ‘contesto’ e della ‘specificità’ nella creazione del contenuto.”

Cerca di essere chiaro e diretto

Evita indicazioni vaghe fornendo istruzioni chiare e dettagli specifici. Prompt specifici consentono a ChatGPT di generare risposte più mirate e attuabili, portando a una migliore creazione di contenuti.

Esempio: “Sviluppa una strategia di content marketing per una startup tecnologica rivolta a clienti B2B nel settore [ ]. Delinea le tattiche e i canali chiave per massimizzare la visibilità del marchio.

Includi la lunghezza della risposta

Specifica la lunghezza desiderata della risposta nel tuo messaggio per assicurarti che ChatGPT generi contenuti in linea con le tue esigenze. Ciò aiuta a evitare risposte eccessivamente lunghe o non sufficientemente dettagliate.

Esempio: “Crea una descrizione concisa di circa 150 parole per un articolo sull’intelligenza artificiale.”

Guida il modello AI

In determinate situazioni, fornire istruzioni e indicazioni esplicite a ChatGPT è fondamentale. Indicare chiaramente a cosa dovrebbe dare priorità l’AI, cosa evitare ed eventuali criteri specifici da considerare.

Esempio: “Consigliami degli strumenti per la creazione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale che diano priorità alla creatività, all’originalità e all’ottimizzazione SEO”.

Perfezionare e ripetere

Il perfezionamento è fondamentale per creare il prompt perfetto. Dopo aver ricevuto una risposta iniziale:

Valutalo;

Identifica le aree di miglioramento;

Perfeziona il tuo prompt di conseguenza per ottenere risultati più accurati e desiderati.

Anticipa le interpretazioni errate

Un’intelligenza artificiale è priva dell’intuizione umana e un’istruzione apparentemente chiara può essere interpretata in modo diverso.

Esempio: “Descrivi un tramonto” potrebbe dare come risultato una spiegazione scientifica della rotazione terrestre invece di una descrizione vivida e poetica che speravi.

Un suggerimento più efficace potrebbe essere “Descrivi un tramonto in un modo che evochi emozioni e ne mostri la bellezza”.

Errori comuni e insidie ​​​​del Prompt Engineering: cosa evitare

Come qualsiasi altra abilità, il prompt engineering non è immune da errori e insidie ​​​​comuni. Comprenderli può aiutare a evitare frustrazioni e migliorare le interazioni con l’AI. Ecco alcuni errori tipici e come evitarli:

Evita di fornire pochi dettagli nel prompt

Ciò si verifica quando i suggerimenti non sono sufficientemente dettagliati, lasciando troppo spazio all’interpretazione.

Considera un caso in cui chiedi al tuo assistente AI di “stabilire un programma”. Senza contesto, come scopo, arco temporale o attività, ciò porterebbe a una risposta eccessivamente generica e sicuramente inutile.

Invece, un suggerimento ben congegnato potrebbe essere: “Crea un programma di studio per il mio esame di statistiche la prossima settimana, assegnando due ore al giorno”.

Evita troppi dettagli nel prompt

D’altro canto, istruzioni eccessivamente dettagliate possono limitare l’intelligenza artificiale, limitandone la creatività e l’utilità.

Ad esempio, chiedendo a un generatore di testo di “Scrivi una storia misteriosa ambientata nella Londra del XIX secolo con un detective di nome Steve, che indossa sempre un cappello verde, ama il gelato e risolve il mistero del cane scomparso entro mezzogiorno”. Questo grado di specificazione potrebbe risultare in una storia priva di ispirazione, rigida e priva di flusso narrativo.

Lasciare invece spazio all’intelligenza artificiale potrebbe essere meglio: “Scrivi una storia misteriosa ambientata nella Londra del XIX secolo con un detective di nome Steve”.

Non sperare che l’intelligenza artificiale comprenda il contesto

Sebbene i modelli di intelligenza artificiale come GPT-4 abbiano fatto passi da gigante nella comprensione del linguaggio, non sono onniscienti. Non possiedono una comprensione del mondo reale di ogni concetto.

Ad esempio, se chiedi “Scrivi una visione umoristica della situazione politica odierna”, avrà difficoltà perché non riesce a comprendere “oggi” oltre il suo ultimo periodo di addestramento e non coglie l’umorismo come fanno gli umani.

Fornisci invece dettagli specifici: “Scrivi un articolo satirico sull’impatto dei social media sulla politica”.

Non aspettarti un’intuizione umana

Nonostante i progressi, l’intelligenza artificiale manca di intuizione a livello umano. Funziona in base a modelli appresi durante l’addestramento.

Se chiedi a un’intelligenza artificiale “redigi un’e-mail in cui esprime disappunto per l’incontro“, potrebbe non cogliere appieno le sottili sfumature dell’espressione di disappunto a livello professionale.

Un approccio migliore sarebbe quello di specificare: “Scrivi una e-mail affermando che l’incontro non ha soddisfatto le aspettative e suggerisci miglioramenti per quello successivo.”

Non ignorare le linee guida etiche e di sicurezza

L’intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata in modo responsabile e le istruzioni dovrebbero essere in linea con le linee guida etiche.

Ad esempio, chiedere a un’intelligenza artificiale “scrivi un saggio persuasivo sul perché fumare fa bene” è irresponsabile e promuove comportamenti dannosi.

Invece, gli stimoli dovrebbero promuovere usi positivi e responsabili: “Scrivi un saggio convincente sull’importanza di mantenere uno stile di vita sano”.

Evitare queste insidie ​​​​comuni è fondamentale per padroneggiare il prompt engineering. Con attenzione ai dettagli, consapevolezza delle capacità dell’AI e impegno per un uso etico, possiamo sfruttare le potenzialità offerte dall’AI con facilità e sicurezza.

Sfruttare il potere del Reverse Prompt Engineering

Il Reverse Prompt Engineering in ChatGPT o in qualsiasi altro modello di linguaggio significa analizzare e comprendere come determinati input, o “prompt”, portano il modello a generare specifiche risposte. È un processo per capire quali prompt sono più efficaci nel produrre il tipo di output desiderato e come il modello interpreta e reagisce a vari tipi di input.

Il reverse prompt engineering prevede l’analisi delle risposte generate da ChatGPT per ottenere informazioni dettagliate sulle strategie decisionali del modello e comprenderne i processi di pensiero sottostanti.

Si tratta di prendere un pezzo di testo e costruire un prompt che probabilmente lo ha creato. Questo processo ci consente di svelare le complesse relazioni tra i prompt e il testo generato, migliorando così le prestazioni dei modelli di generazione del testo.

Tramite le istruzioni di reverse engineering, puoi acquisire preziose conoscenze per perfezionare e migliorare le tue future interazioni con ChatGPT.

Come sfruttare il Reverse Prompt Engineering per risultati ottimali

Sfruttando il reverse prompt engineering, puoi acquisire una comprensione più profonda del ragionamento e della logica di ChatGPT, consentendoti di creare prompt che suscitino risposte più precise. Utilizzando le informazioni acquisite dal reverse engineering è possibile perfezionare e migliorare le tecniche di prompt engineering.

Innanzitutto, abilita il reverse prompt engineering digitando il seguente messaggio: “Abilita il reverse prompt engineering. Per Reverse Prompt Engineering mi riferisco alla generazione di un prompt basato su un determinato testo.

Ora fornisci il contesto per ciò su cui vuoi che ChatGPT crei un prompt su:

Il reverse prompt engineering è utile quando non si è sicuri quali suggerimenti dare o come redigere un prompt.

In conclusione per utilizzare appieno i modelli linguistici dell’intelligenza artificiale come ChatGPT, è fondamentale padroneggiare il prompt engineering. L’utilizzo di queste tecniche consente di creare prompt efficaci che producono risposte accurate, coinvolgenti e personalizzate.

Ricorda di sperimentare, ripetere e migliorare continuamente le tue istruzioni per ottenere risultati ottimali. Consenti all’intelligenza artificiale di migliorare il processo di creazione di contenuti e rendi il prompt engineering il tuo strumento per raggiungere una produttività eccellente.

