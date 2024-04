Google Gemini, 7 prompt per creare giochi di parole con l'AI

Negli ultimi anni, i giochi di parole hanno guadagnato un’immensa popolarità, con Wordle che continua a dominare le classifiche e i social media, specialmente quando la risposta è particolarmente impegnativa. Mentre l’abilità dei chatbot AI nel giocare contro gli esseri umani è oramai nota, la loro capacità di creare e partecipare attivamente ai giochi di parole è un territorio ancora in gran parte inesplorato.

Attraverso una serie di prompt appositamente progettati, è possibile spingere l’AI a diventare non solo un giocatore, ma anche un moderatore, generando sfide uniche e coinvolgenti.

Sebbene ogni prompt sia pensato per avviare una partita specifica, la loro versatilità consente di adattarli e modificarli per creare esperienze di gioco completamente nuove. Questi prompt funzionano anche su altri modelli AI, non si limitano a Google Gemini, nonostante quest’ultimo sia stato utilizzato come banco di prova principale.

Wordle: il fenomeno virale dei giochi di parole

Wordle è un gioco di parole online che ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Creato da Josh Wardle, un programmatore di software, è diventato un vero e proprio fenomeno virale, conquistando le classifiche e dominando i social media.

Il gioco si basa su un concetto semplice ma avvincente: indovinare una parola di cinque lettere in un massimo di sei tentativi. Dopo ogni tentativo, il gioco fornisce un feedback visivo, indicando se le lettere inserite sono corrette e se si trovano nella posizione giusta all’interno della parola.

Creare giochi di parole con l’AI

Che si tratti di indovinare parole nascoste, risolvere anagrammi o creare nuove parole a partire da lettere date, i prompt sono un punto di partenza per una conversazione interattiva con Gemini di Google, che avrà il ruolo sia di giocatore che di moderatore. Naturalmente, i prompt possono essere personalizzati e modificati per adattarsi a diversi livelli di difficoltà, temi e meccaniche di gioco, consentendo ai giocatori di sperimentare una vasta gamma di varianti creative.

Tutti i giochi di parole funzionano perfettamente con la versione gratuita di Google Gemini, tuttavia Gemini Advanced offre la possibilità di creare giochi più complessi e impegnativi. La versione avanzata, infatti, sfrutta appieno le capacità dell’AI, generando enigmi più intricati e dinamiche di gioco più sofisticate.

Il consiglio è di iniziare una nuova chat per ogni prompt di gioco di parole. Avere chat separate per ogni prompt consente, infatti, di passare facilmente da un gioco all’altro, a seconda dell’umore o delle preferenze del momento. In questo modo, non c’è il rischio di confondere i giochi o di perdere il filo della discussione. Ogni chat rappresenta un’esperienza di gioco a sé stante, con le proprie regole, meccanismi e progressi.

7 prompt per giochi di parole con Google Gemini

L’intelligenza artificiale offre infinite possibilità per creare giochi di parole divertenti e stimolanti. Ogni sfida merita una chat dedicata, così da poter riprendere il gioco in qualsiasi momento e continuare da dove lo si era interrotto.

1. Sfida delle categorie

In questo gioco, Google Gemini assume il ruolo di quiz master, proponendo una categoria, come ad esempio la frutta. L’obiettivo è trovare il maggior numero possibile di frutti, guadagnando punti in base all’originalità, all’unicità e a quanto ci si avvicina alla categoria.

Per iniziare, basta chiedere all’AI: “Giochiamo alla sfida delle categorie! Sarai tu il responsabile del quiz e sceglierai una categoria. Il mio compito sarà quello di nominare un oggetto unico all’interno di quella categoria. Per ogni oggetto che nominerò, lo analizzerai e assegnerai dei punti in base alla sua originalità (1-3 punti), aderenza alla categoria (1-3 punti) e complessità (1-3 punti). Avrò a disposizione 6 tentativi per nominare gli oggetti e ottenere il punteggio più alto possibile. Quando sono pronto, digiterò “Inizia” e tu mi darai la prima categoria“.

2. Ultima lettera, prima lettera: una catena di parole

In questo gioco, Gemini fornisce una parola di partenza e il giocatore deve rispondere con una parola che inizia con l’ultima lettera della parola precedente. Il punteggio si basa sull’originalità e sulla capacità di seguire la regola. Se l’AI commette un errore, basta ricordarglielo per riprendere il gioco senza intoppi.

Per iniziare, si può chiedere al chatbot AI: “Giochiamo alla Catena delle Ultime Lettere! Tu sarai il quiz master e dirai una parola. Il mio compito sarà quello di trovare una parola che inizi con l’ultima lettera della parola data. Per ogni parola che ti fornirò, dovrai analizzarla e assegnare punti in base alla sua originalità (1-3 punti), al rispetto della regola dell’ultima lettera (1-3 punti) e alla complessità (1-3 punti). Avrò 6 tentativi per creare una catena di parole e ottenere il punteggio più alto possibile. Quando sono pronto, digiterò “Inizia” e tu fornirai la prima parola“.

3. A tempo di rima

In questa sfida, l’obiettivo è trovare rime uniche per le parole fornite da Gemini. Il fattore complessità nel punteggio aggiunge un twist interessante: si potrebbe optare per una parola di una sola sillaba, come “blu”, ma per ottenere il massimo dei voti è necessario trovare una rima più complessa, come “mi piaci tu”.

Per iniziare, basta chiedere a Gemini: “Giochiamo alla sfida delle rime! Tu sarai il quiz master e mi darai una parola. Il mio compito sarà quello di trovare una rima unica per quella parola. Per ogni rima che fornirò, la analizzerai e assegnerai punti in base alla sua originalità (1-3 punti), alla rima perfetta (1-3 punti) e alla complessità (1-3 punti). Avrò 6 tentativi per fornire rime e ottenere il punteggio più alto possibile. Quando sarò pronto, digiterò “Inizia” e tu mi darai la prima parola con cui fare la rima“.

4. Sequenza di alfabeti

In questo gioco, il compito è creare una parola per ogni lettera dell’alfabeto, partendo da una parola iniziale fornita da Gemini. Può sembrare semplice, ma per ottenere il massimo dei punti servono parole creative e originali.

Per iniziare, si può chiedere all’AI: “Giochiamo alla sequenza alfabetica! Tu sarai il quiz master e mi darai una parola di partenza. Il mio compito sarà quello di creare una sequenza di parole, ognuna delle quali inizia con la lettera successiva dell’alfabeto. Per ogni parola che ti fornirò, dovrai analizzarla e assegnare dei punti in base alla sua originalità (1-3 punti), al rispetto dell’ordine alfabetico (1-3 punti) e alla complessità (1-3 punti). Avrò 6 parole per completare la sequenza e ottenere il punteggio più alto possibile. Quando sono pronto, digiterò “Inizia” e tu fornirai la prima parola”.

5. Le parole composte

Creare parole composte è un’attività che la lingua italiana ama particolarmente. In questa sfida, i punti vengono assegnati per la complessità e Gemini avrà il compito di essere particolarmente severo nel giudizio.

Per iniziare, basta chiedere a Gemini: “Giochiamo a Compound Builder! Tu sarai il quiz master e mi darai una parola di partenza. Il mio compito sarà quello di creare una serie di parole composte aggiungendo una parola alla volta. Per ogni parola composta che creo, la analizzerai e assegnerai dei punti in base alla sua originalità (1-3 punti), alla valida formazione del composto (1-3 punti) e alla complessità (1-3 punti). Avrò 5 tentativi per costruire parole composte e ottenere il punteggio più alto possibile. Quando sono pronto, digiterò “Inizia” e tu mi darai la prima parola“.

6. Sinonimi in sequenza

I sinonimi sono un ottimo modo per rendere il linguaggio più vario e interessante. In questa sfida, Gemini propone una parola di partenza e il giocatore deve creare una sequenza di sinonimi, ognuno legato alla parola precedente. L’originalità è un fattore chiave per ottenere punti extra.

Per iniziare, si può chiedere a Gemini: “Giochiamo alla sequenza di sinonimi! Sarai tu il quiz master e mi darai una parola di partenza. Il mio compito sarà quello di creare una sequenza di sinonimi, ognuno legato alla parola precedente. Per ogni sinonimo che fornirò, lo analizzerai e assegnerai dei punti in base alla sua originalità (1-3 punti), precisione come sinonimo (1-3 punti) e complessità (1-3 punti). Avrò 6 tentativi per creare la sequenza e ottenere il punteggio più alto possibile. Quando sono pronto, digiterò “Inizia” e tu mi darai la prima parola“.

7. Scale di parole

Le scale di parole sono un gioco affascinante che mette alla prova la creatività e la capacità di problem-solving. In questa sfida, Gemini fornisce due parole correlate e il compito del giocatore è trasformare la prima parola nella seconda, cambiando solo una lettera alla volta e creando parole valide lungo il percorso. L’obiettivo è essere originali e completare la trasformazione entro cinque passi per ogni coppia di parole.

Per iniziare, basta chiedere al chatbot: “Giochiamo alla sfida delle scale di parole! Tu sarai il quiz master e mi darai due parole correlate. Il mio compito è trasformare la prima parola nella seconda cambiando solo una lettera alla volta, creando parole valide lungo il percorso. Per ogni parola valida della mia sequenza, assegnerai punti per l’originalità (1-3), il rispetto delle regole (1-3) e la complessità (1-3). Confronterai inoltre la mia soluzione con quella ottimale e assegnerai punti di efficienza (1-3). Avrò 5 tentativi per risolvere ogni scala di parole e ottenere il punteggio più alto possibile. Quando sarò pronto, dirò “Inizia” e tu fornirai la prima coppia di parole. Dopo la mia risposta, condividerai la soluzione ottimale, assegnerai i punti e mi daai la scala di parole successiva. Vediamo quanto sono bravo a superare queste sfide!“.

Sfidare Google Gemini a colpi di parole

Questi giochi di parole basati sull’intelligenza artificiale offrono un’esperienza divertente e stimolante per gli amanti della lingua e delle sfide mentali. Google Gemini sarà il compagno di giochi ideale per mettere alla prova le proprie abilità linguistiche.