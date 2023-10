Intel conferma: nuova versione di Windows nel 2024

Intel ha nuovamente confermato che la nuova versione di Windows verrà lanciata nel 2024. Durante la Citi Global Technology Conference, il Chief Financial Officer David Zinsner ha parlato di “Windows refresh“, ipotizzando anche la necessità di aggiornare i computer. Non è noto però se verrà chiamato Windows 12 o semplicemente Windows 11 24H2.

Windows 12 con funzionalità IA?

Le prime indiscrezioni su Windows 12 erano trapelate all’inizio di marzo, quando un leaker aveva condiviso su X alcuni documenti interni di Intel sull’architettura Meteor Lake, in cui c’erano riferimenti al prossimo sistema operativo. Qualche settimana dopo, l’ex Chief Product Officer Panos Panay aveva confermato che la nuova versione integrerà maggiori funzionalità IA.

Il CFO di Intel, David Zinsner, ha dichiarato:

Riteniamo che il 2024 sarà un anno piuttosto positivo per i clienti, in particolare grazie a Windows Refresh. Continuiamo a pensare che la base di installazione sia piuttosto vecchia e richieda un aggiornamento.

Ovviamente l’azienda californiana spera di incrementare le entrate con la vendita dei processori Meteor Lake, i primi ad integrare una NPU (Neural Processing Unit) dedicata all’intelligenza artificiale. Non è chiaro se le parole del CFO indichino una modifica ai requisiti minimi del sistema operativo.

Alcune funzionalità IA sono state già incluse in Windows 11 22H2 con l’aggiornamento Moment 4, in particolare l’assistente Copilot. Altre verranno sicuramente aggiunte alla prossima major release. Il lancio avverrà entro fine 2024, ma non è ancora noto il nome scelto da Microsoft. Potrebbe essere Windows 12 oppure Windows 11 24H2. L’unica certezza è che non verrà offerto in abbonamento, come ipotizzato due giorni fa.