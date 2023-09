Intel Core Ultra in vendita dal 14 dicembre

Intel ha svelato tutti i dettagli della nuova architettura Meteor Lake, la prima che combina differenti chiplet e tecnologie di processo, sfruttano il packaging Foveros 3D. I processori Core Ultra, in vendita dal 14 dicembre, saranno anche i primi dell’azienda californiana con NPU (Neural Compute Unit) integrata.

Core Ultra: CPU, GPU, SoC e I/O

I processori Core Ultra (Intel ha eliminato la lettera i e il riferimento alla generazione) sono da quattro chiplet o tile: CPU o Compute, GPU, SoC e I/O. La tile CPU, realizzata con tecnologia di processo Intel 4 (7 nanometri), è formata da P-core (Redwood Cove) e E-core (Crestmont).

La tile GPU con otto core Xe-LPG viene realizzata da TSMC con tecnologia di processo a 5 nanometri. La tile SoC, realizzata da TSMC a 6 nanometri, integra due E-core a basso consumo, il controller della memoria e la NPU. Ci sono inoltre tutti i chip per la connettività, tra cui PCI Express, SATA, USB, Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e audio. La NPU è il componente che esegue i calcoli IA più pesanti.

Infine, la tile I/O (realizzata a 6 nanometri da TSMC) offre connettività aggiuntiva, come Thunderbolt 4. Intel non ha comunicato nomi, numero di core e frequenze dei processori Core Ultra che arriveranno sul mercato il 14 dicembre, ma solo che saranno per i notebook. I processori per desktop arriveranno nel corso del 2024 con l’architettura Arrow Lake.

Per quest’ultima e per l’architettura Lunar Lake (metà 2024) verrà utilizzato il processo Intel 20A. La roadmap prevede infine il processo Intel 18A per l’architettura Panther Lake (fine 2024-2025).