Intel Meteor Lake: addio Core i, ecco Core Ultra

Nuovo brand per una nuova era. Questo è il motto scelto da Intel per annunciare i nuovi nomi dei processori a partire dall’architettura Meteor Lake. La principale novità è l’eliminazione della lettera i. Inoltre, la generazione verrà indicata all’interno del numero della CPU. Infine, l’azienda californiana aggiungerà l’etichetta Ultra ai modelli di fascia alta.

Intel Core i diventa Intel Core

Come detto, la nuova nomenclatura verrà introdotta con i processori Meteor Lake che debutteranno nella seconda metà dell’anno. Dal 2008 ad oggi, Intel ha usato i nomi Core i3/i5/i7/i9. Le nuove CPU consumer, realizzate con processo Intel 4 (7 nanometri) verranno invece indicate con Core 3/5/7/9.

I processori Meteor Lake appartengono alla 14esima generazione. Intel ha però deciso di dare meno importanza alla generazione, nascondendola nel numero che indica il modello di CPU. In teoria potrebbe essere indicata come 14xxx, ma l’azienda non ha ancora deciso la sequenza numerica. Possibile anche un “reset” della generazione, considerati gli esempi di nomi forniti dall’azienda: Intel Core Ultra 9 processor 1090H, Intel Core Ultra 7 processor 1070K e Intel Core 5 processor 1050U.

Rimangono invece le lettere alla fine dei numeri, come H, HX, U, K o F, che indicano alcune caratteristiche (TDP, overclock o assenza della GPU integrata). Per i modelli di fascia alta verrà infine utilizzata l’etichetta Ultra, quindi ci saranno Core 5 Ultra, Core 7 Ultra e Core 9 Ultra.

Notebook e desktop che hanno ricevuto la certificazione Evo verranno etichettati con Intel Evo Edition. I processori di classe professionale verranno invece indicati con Intel vPro, Intel vPro Essentials, Intel vPro Enterprise e Intel vPro Evo Edition.