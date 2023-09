Panos Panay lascia Microsoft dopo 19 anni (update)

Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft, ha comunicato che lascerà l’azienda dopo 19 anni. L’annuncio era sicuramente inaspettato, considerando che domani doveva essere presente a New York per il lancio dei nuovi Surface, come aveva comunicato a fine agosto. Il portavoce Frank Shaw ha invece confermato che non parteciperà all’evento.

Come si può leggere sul profilo LinkedIn, Panay ha coperto il ruolo di Group Program Manager (PC Hardware) dal 2004 al 2006. Fino al 2008 ha occupato il posto di Product Unit Manager (Desktop Experience) prima di diventare General Manager (Surface & PC Hardware).

Da febbraio 2013 a luglio 2015 è stato Corporate Vice President (Surface & PC Hardware). Nel mese di luglio 2015 è stato nominato Corporate Vice President (Microsoft Devices), mentre da aprile 2018 è Chief Product Officer. Negli ultimi 5 anni ha quindi supervisionato lo sviluppo di Windows 11 e dei Surface. Circa due anni fa è stato promosso Executive Vice President.

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.

