I migliori strumenti AI per elaborare riassunti di testi

L’intelligenza artificiale semplifica l’indagine di informazioni all’interno di un testo complesso e prolisso, impiegando strumenti in grado di produrre un riassunto conciso in pochi secondi. Il vantaggio di queste piattaforme AI è la facilità d’accesso, che permette a professionisti, studenti e ricercatori di gestire in modo efficiente una vasta gamma di contenuti.

Come si può facilmente immaginare, i strumenti di riepilogo AI disponibili sono diversi, ognuno con le sue caratteristiche, prezzo e funzionalità. Per determinare quale sia il più efficace, o piuttosto, quello che si adatta meglio alle necessità di ognuno, ecco un’analisi di alcuni dei migliori strumenti per elaborare riassunti di testi basati sull’intelligenza artificiale

Jasper: il supporto ai per un riassunto efficiente

Jasper è uno dei primi strumenti AI che si distingue come un eccellente supporto per semplificare la creazione di contenuti, oltre a offrire funzionalità AI che permettono di ottenere un riassunto in un attimo. Jasper è infatti ricco di funzionalità e si posiziona come una piattaforma completa, conosciuta per la praticità con cui permette di creare contenuti di ogni genere, per i social, per un blog o per contenuti di marketing.

Spostando l’attenzione sulla sua capacità di generare riassunti, Jasper AI è uno strumento eccellente. Nello specifico, i riepiloghi che crea sono professionali e coerenti con il testo e riesce a velocizzare le fasi di ricerca di dati specifici di un testo lungo, il tutto con la generazione automatica. Tra le diverse opzioni, Jasper presenta tecniche di riepilogo sia estrattive che astrattive per produrre riepiloghi concisi e informativi, semplicemente incollando il testo e scegliendo le opzioni specifiche come la lunghezza. Inoltre, Jasper è progettato per essere integrato sul lavoro, nello studio, ma anche per tutte quei professionisti che cercano un supporto per creare o capire un testo. Da specificare, però, che Jasper è uno strumento a pagamento, non sono presenti versioni base gratuite, ma sicuramente le sue funzionalità soddisfano tutte le esigenze e l’abbonamento permette di godere di tutte le funzionalità AI.

Smodin: dalla generazione AI del testo alla sua sintesi

Jasper è lo strumento famoso, amato e conosciuto da tutti, ma sono presenti altre piattaforme altrettanto valide come Smodin. Anche in questo caso, lo strumento è molto più di un semplice supporto al riepilogo AI, ma è in grado di soddisfare una varietà di esigenze di ricerca e generazione di testo. Smodin sfrutta l’intelligenza artificiale e l’elaborazione del linguaggio naturale per semplificare il processo di scrittura per qualsiasi professionista e utente, alla ricerca di uno strumento per la generazione del testo.

Entrando nel vivo delle sue caratteristiche, è possibile notare che Smodin permette di sfruttare una gamma di funzionalità, come la riscrittura del testo, il riepilogo dei contenuti e la valutazione dei saggi. Questo lo rende uno strumento versatile e d’aiuto per la scrittura. Ma, se l’interesse è quello esclusivo dei riepiloghi, sicuramente Smodin è lo strumento ideale. In quanto, lo strumento non mette in luce le informazioni di un sito web o una semplice pagine web, ma amplia le sue funzioni anche al riepilogo di testi più lunghi come saggi, romanzi o documenti, per una capacità di gestione del testo fino a 30.000 parole.

Anche per Smodin, le modalità di riepilogo sono due: estrattiva e astrattiva. Nel primo caso, seleziona e combina frasi esistenti dal testo per creare un riepilogo. Nel secondo caso, genera nuove frasi mantenendo l’essenza del testo originale. Infine, per utilizzare queste funzioni, Smodin presenta una prova gratuita, dopodiché è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Quillbot: il miglior strumento per generare riassunti

Tra gli altri strumenti per il riassunto AI, si trova QuillBot che non è solo un grande supporto per generare riepiloghi di testi, ma lavora molto bene anche con la parafrasi. Indubbiamente pero, è presente qualcosa in più che permette a QuillBot di distinguersi dalle altre piattaforme, ovvero la capacità di offrire riepiloghi concisi e allo stesso tempo verificare eventuali plagi.

Ideale per un uso amatoriale ma anche professionale, per riepiloghi sia nel formato a punti che in quello a paragrafo. Anche questa piattaforma utilizza algoritmi avanzati per generare rapidamente riepiloghi di alta qualità, allo stesso modo dello strumento Jasper. In sostanza, QuillBot presenta sia funzionalità per la scrittura che un’analisi del testo completa, come la media delle parole e delle sillabe per frase, i punteggi di leggibilità complessivi e il conteggio delle parole. Inoltre, presenta un indicatore di variazione percentuale per mostrare l’entità dell’impatto della parafrasi di QuillBot sul testo originale. Sicuramente si tratta di uno strumento imperdibile che offre una prova gratuita e diversi piani a pagamento.

Ottimizzare i testi con Frase.io

Frase.io, a differenza degli altri strumenti sopra descritti, è progettato per ottimizzare i contenuti per il posizionamento nei motori di ricerca. Questo lo rende uno strumento estremamente valido per i professionisti del settore, in quanto, grazie all’AI, è possibile velocizzare questa fase. Frase.io analizza i contenuti dividendoli per argomenti specifici e fornisce approfondimenti sulle migliori parole chiave, struttura, tono e stile dei contenuti.

Nonostante l’estrema importanza, non è l’unica funzionalità, Frase.io, oltre all’ottimizzazione dei contenuti, presenta funzioni di riscrittura, riepilogo ed è anche un generatore di contenuti. Nel caso specifico del riepilogo, lavora su testi lunghi riducendoli in brevi, ma professionali, riassunti semplicemente con un semplice click. Tutto ciò, arricchito dal controllo della qualità e del plagio, è indispensabile per i creatori di contenuti e gli esperti di marketing. Inoltre, permette di condensare rapidamente articoli più lunghi in riepiloghi facilmente comprensibili e ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca. Frase.io è una piattaforma a pagamento e non offre alcun piano gratuito.

Paraphraser.io: la parafrasi generata dall’intelligenza artificiale

Per uno strumento chiaro, semplice e senza pubblicità, si trova Paraphraser.io. In questo caso, è uno strumento online gratuito specializzato in tecniche di parafrasi avanzate. La sua interfaccia utente lo rende ideale per tutti e permette di creare contenuti originali con funzionalità come la rimozione del plagio, la riscrittura di saggi e la parafrasi di articoli in modo professionale.

Invece, per quanto riguarda il riepilogo basato sull’intelligenza artificiale, Paraphraser.io riesce creare riassunti in tempi brevi ma soprattutto grammaticalmente corretti, una qualità da non sottovalutare. Nella pratica, basterà incollare il testo e procedere su “Riepiloga ora”. Si presta a essere, anche grazie alla prova gratuita, lo strumento ideale sia per gli studenti che per i scrittori e professionisti del settore.

Notta: il supporto AI per la comunicazione digitale

Infine, lo strumenti AI Notta che si distingue per la sua capacità di sintesi e trascrizione su vari media, inclusi audio, video e documenti. Infatti, ciò che distingue Notta è la sua capacità di registrare, riassumere e analizzare automaticamente le riunioni. Questo lo rende lo strumento ideale per velocizzare e comprendere la comunicazione digitale.

Per questo, è la scelta ideale se si è alla ricerca di uno strumento in grado di riassumere contenuti, con un’elevata precisione, come audio, video e riunioni. Inoltre, Notta permette la trascrizione e il riepilogo anche in tempo reale di una conversazione, non solo per le registrazioni, in 104 lingue. Nella pratica, per testare Notta, è possibile procedere con la versione gratuita e solo in un secondo momento effettuare un upgrade con il piano a pagamento.