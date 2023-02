Windows 11: Moment 3 sta per arrivare sul canale Beta

Microsoft ha rilasciato il pacchetto Moment 1 per Windows 11 a ottobre 2022, andando a introdurre diverse nuove funzioni per il suo più recente OS. Moment 2 dovrebbe invece giungere durante il primo trimestre del nuovo anno da poco iniziato e Moment 3 è atteso per maggio 2023 ed è proprio a proposito di quest’ultimo che nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi e interessanti dettagli.

Windows 11: segnali di abilitazione di Moment 3 nel canale Dev

Sono stati infatti scovati dei segnali di abilitazione delle funzionalità di Moment 3 di Windows 11 all’interno del canale Dev e, addirittura, ci sono pure tracce di Moment 4. Si tratta di elementi ancora riservati agli sviluppatori, ma è comunque un segnale importante che sta ad indicare che lo sviluppo dell’aggiornamento procede in maniera regolare.

Andando più in dettaglio, l’utente Twitter Xeno appassionato ed esperto di Windows ha notato delle menzioni alle future build 23141 e 23145 nelle recenti versioni del canale Beta.

🤔

Wonder why parts of 23141 were accidentally uploaded to the symbol server pic.twitter.com/xId3NlORMB — Xeno (@XenoPanther) February 5, 2023

Si ipotizza quindi che i nuovi numeri di build siano indicativi di Windows 11 Moment 3. Le menzioni sono state trovate nel Microsoft Symbol Server e potrebbero per l’appunto andare a suggerire gli sforzi di debug e sviluppo che sta attualmente compiendo il colosso di Redmond per portare avanti il tutto.

Per quanto verosimili possano risultare tali informazioni e le previsioni fatte, occorre tuttavia tenere presente che per il momento da parte di Microsoft non è ancora pervenuta alcuna conferma o smentita al riguardo e che, di conseguenza, le previsioni fatte sulla base dei dati ricavati sino ad ora potrebbero in realtà rivelarsi non corrette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.