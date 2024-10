Meta aggiunge due nuove schede a Facebook

Meta ha annunciato importanti cambiamenti per l’interfaccia del social network durante l’evento Facebook IRL a Austin. L’azienda di Menlo Park ha avviato i test per due nuove schede (Local e Explore), mentre nei prossimi giorni sarà disponibile una versione aggiornata della scheda Video con player a schermo intero. Novità anche per Gruppi e Messenger.

Restyling dell’interfaccia di Facebook

Il restyling dell’interfaccia è chiaramente un modo per attirare gli utenti più giovani e mostrare più contenuti esterni alla cerchia sociale di amici e familiari. Facebook è in pratica diventata una piattaforma di “social discovery”. La prima novità verrà testata in alcune città degli Stati Uniti (Austin, New York City, Los Angeles, Washington D.C., Chicago, Charlotte, Dallas, Houston, San Francisco e Phoenix).

Nella nuova scheda Local sono mostrati i contenuti di Gruppi, Eventi e Marketplace, in base alla posizione geografica dell’utente.

Nella nuova scheda Explore sono presenti invece i contenuti personalizzati scelti dall’algoritmo, quindi basati sugli interesse dei singoli utenti.

La terza novità sarà invece accessibile a tutti (non è un test) nelle prossime settimane. Meta ha aggiornato la scheda Video per mostrare i video (lunghi, brevi e live) a schermo intero, sfruttando l’algoritmo dei suggerimenti. In pratica è la versione Facebook del feed For You di TikTok.

Un altro test riguarda i Gruppi. Se attivata dagli amministratori, i membri dei gruppi possono sfruttare la funzionalità Group AI, ovvero un chatbot che può rispondere alle domande e cercare i post. Sarà accessibile per alcuni gruppi in Canada e Stati Uniti.

Meta ha infine annunciato tre novità per Messenger. Notes mostra lo stato sull’immagine del profilo, Memories ripropone le immagini di vecchie chat, Communities consente agli utenti di discutere su interessi condivisi.