Phone Link su Windows 11 finalmente funziona anche con gli iPhone

Microsoft sgancia a sorpresa una notizia bomba per tutti gli utenti di Windows 11: a partire da ieri, 26 aprile 2023, tutti i computer dotati di tale sistema operativo supporteranno la connessione diretta degli iPhone tramite Phone Link, dopo anni dall’implementazione originale della medesima feature per utenti Android. Con un post sul blog, il titano di Redmond avvisa però che la distribuzione globale avverrà con una versione dell’app la cui esperienza rimane limitata rispetto alla controparte per i dispositivi del robottino verde.

Windows 11 porta Phone Link per iPhone

L’espansione dell’app Phone Link su iOS sta finalmente avvenendo a circa tre mesi dall’annuncio, con la distribuzione globale in 85 mercati e in ben 39 lingue differenti. Stando a quanto dichiarato dalla società di Satya Nadella, una volta abilitato Phone Link su un PC dotato di Windows 11 l’app fornirà il supporto iOS per chiamate, messaggi e accesso ai contatti. Non mancano, pertanto, l’integrazione di iCloud con l’app Foto di Microsoft e iMessage su PC, facilitando così l’invio di messaggi da PC.

Potrebbero comunque volerci alcune settimane prima che la feature risulti disponibile a tutti gli effetti sui computer interessati. Dopodiché, per utilizzare Phone Link con device iOS sarà necessario configurare l’app dopo averla cercata nella casella di ricerca presente nella barra delle applicazioni.

Microsoft assicura dunque la compatibilità di Phone Link per iOS con iOS 14 o versioni successive, esclusivamente su Windows 11 e su computer che supportano il Bluetooth. Inoltre, il team del gigante statunitense ha aggiunto:

“Sappiamo che essere in grado di connettersi facilmente ad amici e familiari durante i momenti importanti è fondamentale; quindi, abbiamo adottato un approccio conservativo al lancio di questo aggiornamento. Per garantire la massima qualità dell’esperienza per i nostri utenti, abbiamo chiesto ai nostri Windows Insider di fornire feedback durante la fase di anteprima. Abbiamo ricevuto pareri positivi come “questo è esattamente quello che speravo sul mio PC Windows” e siamo entusiasti di iniziare un’implementazione graduale per il nostro pubblico di Windows 11 con tutti gli utenti abilitati entro metà maggio.”

Nel corso dei prossimi mesi, infine, Phone Link per iOS verrà perfezionato e ottimizzato, tra nuove feature e il miglioramento di quelle già esistenti.