Windows 11: update più veloci con KB5025305

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento opzionale KB5025305 per Windows 11. Le principali novità, già incluse nella build 22621.1631 rilasciata nel canale Release Preview del programma Insider, riguardano widget, firewall e Windows Update. La più importante è sicuramente quella che consente di velocizzare l’installazione dei futuri aggiornamenti opzionali (non di sicurezza).

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5025305, cliccando sul pulsante “Scarica e installa“, gli utenti troveranno una nuova opzione nella pagina di Windows Update, denominata “Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili“. Se attivata sarà possibile ricevere prima i futuri update opzionali che includono fix e miglioramenti. Ciò significa che, cliccando sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti“, questi ultimi verranno scaricati e installati appena sono disponibili.

For devices running Windows 11, version 22H2 you can now choose to get the latest non-security updates, fixes, improvements, and enhancements via several servicing technologies as soon as they become available for your device.

— Windows Update (@WindowsUpdate) April 25, 2023