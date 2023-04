Windows 11: novità delle build 23440 e 25346

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23440 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Questa versioni preliminare del sistema operativo non include particolari novità, ma solo modifiche e miglioramenti per funzionalità esistenti. La principale novità inclusa nella build 25346 del canale Canary è invece il controllo automatico della luminosità dello schermo.

Novità delle build 23440 e 25346

Microsoft comunica innanzitutto la disponibilità dell’immagine ISO, quindi gli Insider possono effettuare un’installazione pulita. Inoltre, una delle novità della build 23440 è l’accesso rapido alle note di rilascio attraverso un link dedicato aggiunto alla sezione Recommended (Articoli consigliati in italiano) del menu Start.

Due modifiche riguardano invece taskbar e system tray. È possibile nascondere data e orario, mentre nel menu contestuale relativo all’icona di rete (tasto destro del mouse) è stata aggiunta l’opzione per diagnosticare i problemi di connessione. Microsoft ha infine aggiornato l’icona di Windows Spotlight che appare sul desktop, quando la funzionalità è attiva.

La principale novità inclusa nella build 25346 del canale Canary era stata già annunciata con la build 22624.1537 del canale Release Preview. Si tratta della funzionalità Content Adaptive Brightness Control (CABC). Quando attivata, la luminosità dello schermo di notebook e dispositivi 2-in-1 viene automaticamente modificata in base al contenuto visualizzato. La sua presenza dipende però dal produttore del dispositivo.

La build include inoltre una nuova barra per la connessione remota, la possibilità di accedere direttamente alla diagnostica dei problemi di rete da un menu contestuale e la funzionalità Presence Sensing che impedisce alle app di accedere al sensore di presenza (se disponibile).