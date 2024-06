Windows 10 KB5037849 aggiunge l'integrazione con Android

L’aggiornamento opzionale KB5037849 rilasciato nei giorni scorsi per Windows 10, introduce una novità che non è stata inizialmente citata nel changelog ufficiale: si tratta dell’integrazione con i dispositivi Android. Già presente sul successore Windows 11, la caratteristica permette di interagire con gli smartphone e i tablet direttamente dal PC.

Android su Windows 10: collegamento diretto

A scoprirla e a segnalarla per prima è stata la sempre attenta redazione del sito Windows Latest. Tra le Impostazioni compare una pagina inedita chiamata Dispositivi mobile. Agendo con un click sull’opzione “Permetti a questo PC di accedere ai tuoi dispositivi mobile” è chiesto il download della componente Cross Device Experience Host dallo store ufficiale. Inoltre, è necessario aver configurato un account Microsoft.

Dopo aver collegato correttamente il computer e lo smartphone (o il tablet), è possibile ricevere una notifica quando si acquisisce uno screenshot sul dispositivo mobile, così da poterlo aprire immediatamente su PC, all’interno dell’applicazione Strumento di cattura.

È bene precisare che la novità non ha nulla a che fare con Collegamento al telefono (Phone Link), già disponibile da tempo su Windows 10 e con caratteristiche avanzate. Come scritto in apertura, è introdotta dall’aggiornamento opzionale KB5037849 distribuito nei giorni scorsi e arriverà sui computer di tutti gli utenti nelle prossime settimane, con il Patch Tuesday obbligatorio di giugno.

Microsoft ancora al lavoro su W10

Nonostante manchi ormai meno di un anno e mezzo al termine del supporto ufficiale fissato per W10 (14 ottobre 2025), Microsoft continua a introdurre funzionalità inedite nel sistema operativo, come avvenuto anche con l’intelligenza artificiale dell’assistente Copilot, spesso adattandole dal successore W11.

Il motivo è presto detto: quasi 7 utenti su 10, tra coloro che si affidano al sistema operativo, sono ancora fermi a questa versione, nonostante gli sforzi compiuti dalla software house per spingerli a effettuare l’aggiornamento, talvolta con modalità poco convincenti o addirittura ritenute fastidiose.