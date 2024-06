Windows 10: pop-up a tutto schermo per spingere Windows 11

Il termine del supporto ufficiale per Windows 10 rimane fissato al 14 ottobre 2025 e Microsoft continua a fare tutto il possibile (con risultati fin qui discutibili) per spingere i suoi utenti a valutare il passaggio al successore Windows 11. La software house è tornata a mostrare pop-up a schermo intero sui vecchi PC, una strada già percorsa più volte in passato.

Ritornano i pop-up di Windows 10 per promuovere Windows 11

A pubblicare gli screenshot mostrati qui sotto è la sempre attenta redazione del sito Windows Latest, che ha visto comparire gli avvisi durante i suoi test. Il primo è rivolto a chi è in possesso di un computer con caratteristiche hardware che non soddisfano i requisiti base per l’aggiornamento a W11. Ecco una parte del messaggio, in forma tradotta.

Il tuo PC non è idoneo per l’upgrade a Windows 11, ma continuerà a ricevere i fix e gli aggiornamenti di sicurezza per Windows 11 fino al termine del supporto, il 14 ottobre 2025. Scopri di più su come prepararti per la transizione a Windows 11.

Il secondo pop-up a schermo intero, invece, è riservato a chi possiede un PC pronto per l’aggiornamento. Include un pulsante per avviare immediatamente il download e un altro per pianificare l’operazione. C’è anche il tasto “Mantieni Windows 10” che, se premuto, mostra altri banner per cercare di convincere l’utente.

È tempo di eseguire l’upgrade del tuo PC, prima della fine del supporto.

Le statistiche (fonte StatCounter, valori relativi a fine maggio) relative all’utilizzo della versioni di Windows in circolazione fotografano una situazione non semplice per Microsoft. Nonostante gli sforzi fin qui compiuti, il 68,34% degli utenti che fanno affidamento sul sistema operativo è ancora fermo a W10 (-1,55% nell’ultimo mese), mentre solo il 24,67% (+1,48%) è già su W11.

Di certo, i tanti problemi con gli aggiornamenti che stanno interessando quest’ultimo (i più recenti sono della scorsa settimana) non aiutano la causa.