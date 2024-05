Windows 11 KB5037853: almeno due gravi problemi

Sono trascorsi solo un paio di giorni dal via alla distribuzione ed ecco segnalati i primi problemi per il nuovo aggiornamento KB5037853 di Windows 11. Purtroppo, non è la prima volta che accade: sta ormai diventando una costante per il sistema operativo di Microsoft.

Problemi per l’aggiornamento KB5037853 di Windows 11

Ricordiamo che il download è opzionale e che l’installazione non è in alcun modo forzata. Le novità contenute troveranno posto nel Patch Tuesday in arrivo nella seconda metà di giugno.

Quali sono i problemi di Windows 11 KB5037853? Il primo, e forse più grave, è quello che ne impedisce il setup sui MacBook con processore ARM attraverso il software di virtualizzazione Parallels: intorno al 30%, compare l’errore 0x800f0845 che impedisce di portare a termine correttamente la procedura, innescando poi un riavvio e un ripristino della versione precedente. Accade anche scaricando il pacchetto dal portale Update Catalog. C’è però una buona notizia: Microsoft è a conoscenza del bug e già al lavoro per risolverlo.

Un’altra anomalia innescata dall’aggiornamento è quella che interessa la barra delle applicazioni: in alcuni casi non risponde, in altri va in crash oppure mostra le icone in modo errato.

Di nuovo, Microsoft ha dichiarato di aver preso in carico i feedback e di essersi già attivata per trovare una soluzione in tempi brevi. È in fase di rollout un update lato server, che potrebbe richiedere fino a 24 ore per raggiungere tutti i PC (un riavvio potrebbe aiutate e accorciare i tempi).

Come disinstallare Windows 11 KB5037853

Ad ogni modo, chi si trova a fare i conti con i problemi di Windows 11 KB5037853 può scegliere la via più semplice e diretta: la disinstallazione dell’aggiornamento.

La procedura da seguire è la stessa di sempre. Eccola riassunta in ogni suo passaggio.