Windows 10 KB5037849 è in download con nove novità

È il giorno di Windows 10 KB5037849, il nuovo aggiornamento Preview per il vecchio sistema operativo di casa Microsoft, che porta la versione 22H2 alla build 19045.4474. Il download del pacchetto è opzionale, le novità contenute saranno introdotte per tutti gli utenti con l’installazione obbligatoria del prossimo Patch Tuesday, in arrivo come da routine nella seconda settimana di giugno.

Le novità dell’aggiornamento Windows 10 KB5037849

Chi desidera scaricarlo ha come sempre a disposizione due strade: l’utility Windows Update integrata nella piattaforma oppure il portale Update Catalog da cui scaricare i file .msu per poi procedere manualmente.

Sono nove in totale le novità introdotte, inclusi i bug corretti dalla software house. Quelle più importanti riguardano la comparsa di una finestra nascosta senza titolo né contenuti (durante la condivisione dello schermo) e un’anomalia innescata dal pulsante Condividi presente su alcuni joypad USB. Insomma, nulla di rivoluzionario.

Come si legge nel changelog ufficiale, Microsoft è a conoscenza di quattro problemi ancora non risolti. Uno è noto da tempo e relativo a Copilot, provoca lo spostamento delle icone sulle configurazioni multi-monitor (su Windows 11 è stato sistemato nei mesi scorsi). Un altro impedisce l’utilizzo dello strumento IA se la barra delle applicazioni è posizionata in verticale sullo schermo. Ancora, altri due chiamano in causa Connected Cache (MCC) e l’errore 0x80070520 che compare durante la modifica dell’immagine associata al profilo.

Quanti sono i PC fermi a Windows 10?

Il termine del supporto ufficiale garantito da Microsoft per Windows 10 è fissato nel 14 ottobre 2025 e, almeno per il momento, non sono previste proroghe.

Ciò nonostante, come si può osservare nel grafico qui sopra (fonte StatCounter, dati aggiornati a fine aprile 2024), è ancora oggi di gran lunga la versione del sistema operativo più utilizzata, in crescita e con un notevole distacco: 69,89%, mentre il successore Windows 11 (che oggi ha ricevuto l’update KB5037853) è fermo al 26,19%.