Per il Patch Tuesday di maggio 2024, Microsoft ha reso disponibile l’aggiornamento KB5037768 destinato a Windows 10 (oltre a KB5037771 per Windows 11). È obbligatorio, in download per le versioni 22H2 (build 19045.4412) e 21H2 (build 19044.4412) del sistema operativo. Include una lunga serie di correzioni per i bug individuati nelle release precedenti, incluso quello che portava alla comparsa della Blue Screen of Death accompagnata dall’errore 0x9f DRIVER POWER STATE FAILURE , innescata al risveglio del computer dallo standby.

Windows 10 KB5037768: le novità del Patch Tuesday

È stato risolto anche il problema emerso in aprile che impediva il normale utilizzo della VPN. C’è un fix anche per Copilot, l’assistente IA integrato dal novembre scorso.

L’aggiornamento, dalle dimensioni ridotte rispetto a quelli precedenti, porta con sé un miglioramento per la ricerca dalla barra delle applicazioni, ora definita più veloce, più affidabile e in grado di trovare in modo semplice ciò che si sta cercando, comprese le applicazioni installate che ora compaiono tra i risultati.

Come già visto a fine aprile con l’arrivo dell’update opzionale KB5036979, il sistema operativo spinge chi utilizza il PC con un profilo locale ad autenticarsi con l‘account Microsoft, così da poter accedere a funzionalità come la sincronizzazione automatica su OneDrive (lo screenshot è tratto da Windows Latest). Il messaggio può comunque essere disabilitato all’interno delle Impostazioni, nella sezione Privacy e sicurezza, attraverso l’opzione dedicata alle notifiche.

Tra la miriade di bugfix contenuti nel pacchetto KB5037768 citiamo quelli riguardanti un comportamento anomalo di alcuni auricolari wireless, le prestazioni dei widget sulla schermata di blocco e il problema delle VPN che abbiamo segnalato in apertura.

Così come anche su Windows 11, non è ancora stato risolto l’intoppo che provoca l’errore 0x80070520 durante la modifica dell’immagine profilo per un account locale. Ne abbiamo scritto nelle scorse settimane. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo al changelog ufficiale. Un’altra criticità persistente riguarda il comportamento non corretto delle icone sulle configurazioni con più monitor (legato a Copilot).

Sono due le opzioni a disposizione per scaricare e installare l’aggiornamento. La prima è quella che passa dall’utility Windows Update: è sufficiente aprirla e cercare la disponibilità del pacchetto. La secondo, invece, prevede il download manuale del file .msu dal portale Update Catalog di Microsoft. Al termine dell’operazione, per completarla, è richiesto un riavvio.