Windows 11 KB5037771 in download: pubblicità nel menu Start

Il nuovo aggiornamento cumulativo KB5037771 destinato a Windows 11 è disponibile per il download. Si tratta del Patch Tuesday di maggio 2024, che porta il sistema operativo alla build 22631.3593 se è installata la versione 23H2 e alla build 22621.3593 nel caso della precedente 22H2. Diamo uno sguardo alle novità introdotte dalla software house, anticipando che una in particolare potrebbe non essere accolta nel migliore dei modi.

Windows 11 KB5037771 è il Patch Tuesday di maggio

Nel pacchetto sono incluse le correzioni per un totale pari a 30 bug individuati nel codice delle edizioni precedenti. L’update risolve anche il problema innescato il mese scorso e che ha impedito il corretto utilizzo dei servizi VPN sul PC, causando più di un grattacapo.

Come anticipato in apertura, tra le novità introdotte, una farà inevitabilmente storcere il naso. È quella già avvistata a fine aprile con l’arrivo dell’aggiornamento opzionale KB5036980 e che introduce le pubblicità nel menu Start. Si tratta di raccomandazioni pensate per far conoscere agli utenti alcune delle applicazioni di terze parti disponibili sullo store ufficiale, come nell’esempio mostrato qui sotto. Fortunatamente, un modo per bloccarle c’è: consiste nell’aprire le Impostazioni, selezionare la voce Personalizzazione, poi Start e infine intervenire sull’opzione che fa riferimento alle promozioni.

Ancora, entro le prossime settimane, le app lanciate più di frequente compariranno nella sezione Elementi consigliati del menu Start (sempre che non siano già state fissate in cima al menu Start o alla barra delle applicazioni.

Migliorano poi le icone dei widget sulla barra delle applicazioni e la loro visualizzazione sulla schermata di blocco, offrendo una maggiore libertà in termini di personalizzazione. Altri fix interessano il supporto alla lingua giapponese della tastiera touch e la navigazione tra le Impostazioni.

Microsoft dichiara di essere a conoscenza di un bug (non ancora corretto) che può innescare l’errore 0x80070520 durante la modifica dell’immagine profilo per l’account locale. Per altre informazioni, consultare l’articolo dedicato al problema.

Come scaricare e installare Windows 11 KB5037771

Se non avviene in automatico, per scaricare e installare l’aggiornamento KB5037771 per Windows 11 è sufficiente aprire l’utility Windows Update, fare click sul pulsante “Cerca aggiornamenti” e dare così il via alla procedura. In alternativa, l’operazione può essere eseguita in modalità manuale partendo dal download del pacchetto su Microsoft Update Catalog. Come già scritto, si tratta dal Patch Tuesday di maggio, obbligatorio per tutti gli utenti.

Per quanto riguarda invece Windows 10, si registra l’arrivo del pacchetto KB5037768.