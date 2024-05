Windows: gli update rompono le VPN, Microsoft conferma

Non c’è pace per gli aggiornamenti di Windows. E a farne le spese, come sempre in questi casi, sono gli utenti. È emerso un nuovo grave problema, questa volta interessa le VPN. Si manifesta dopo l’installazione degli update rilasciati nel mese di aprile, inclusi quelli del Patch Tuesday, obbligatori per la sicurezza dei sistemi operativi.

È quanto si legge nella documentazione ufficiale sul portale Learn: Le connessioni VPN potrebbero non riuscire dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 . La software house dichiara: Stiamo indagando le segnalazioni degli utenti e forniremo altre informazioni nei prossimi giorni . Dunque, il team di Microsoft è al lavoro per risolvere il problema (a differenza di quanto farà con l’errore 0x80070643).

Nel dettaglio, gli update che potenzialmente innescano il problema sono i seguenti.

KB5036893 per Windows 11 23H2 e 22H2;

KB5036894 per Windows 11 21H2;

KB5036892 per Windows 10;

KB5036909 per Windows Server 2022;

KB5036896 per Windows Server 2019;

KB5036899 per Windows Server 2016;

KB5036960 per Windows Server 2012 R2;

KB5036969 per Windows Server 2012;

KB5036967 per Windows Server 2008 R2;

KB5036932 per Windows Server 2008.

La causa non è ancora stata individuata. Di conseguenza, l’attesa per assistere alla distribuzione di un fix potrebbe non essere breve. Nel frattempo, Microsoft consiglia agli utenti di ricorrere all’app Richiesta supporto in caso di necessità, mentre i professionisti dell’ambito business possono rivolgersi all’assistenza dedicata.

Al momento non ci sono workaround noti per evitare l’impatto del problema. L’unica strada percorribile sembra essere quella inerente alla disinstallazione degli aggiornamenti che lo provocano. L’operazione, però, rimuove le correzioni delle vulnerabilità introdotte con gli update, esponendo inevitabilmente a rischi non indifferenti.

Ricordiamo che, già lo scorso anno (curiosamente sempre nello stesso periodo), Windows 11 ha fatto i conti con un altro intoppo legato alle VPN, risolto solo un paio di mesi più tardi.