Windows 10 KB5036892: in download il nuovo Patch Tuesday

Insieme all’aggiornamento cumulativo KB5036893 per Windows 11, è in distribuzione anche KB5036892, il Patch Tuesday di aprile 2024 per quanto riguarda Windows 10. Porta con sé alcune novità interessanti a livello di funzionalità.

Windows 10 KB5036892: è il Patch Tuesday di aprile

Come sempre, il pacchetto può essere scaricato e installato automaticamente avviando Windows Update e verificandone la disponibilità. Oppure, in alternativa, è possibile trovarlo sul Microsoft Update Catalog per il download manuale.

La prima funzionalità introdotta è quella riguardante l’integrazione di Bing Spotlight sul desktop, chiamata Windows Spotlight. Già avvistata un paio di anni fa su W11, permette di cambiare automaticamente le immagini di sfondo, prelevandole tra quelle selezionate direttamente da Microsoft. Può essere attivata o disattivata dalle impostazioni.

C’è poi la comparsa dei widget MSN sulla schermata di blocco, a cui abbiamo dedicato diversi articoli su queste pagine. Oltre a quello relativo al meteo, la lockscreen visualizza riguadri inerenti al mercato azionario, alle condizioni del traffico nella propria zona e ai risultati sportivi.

L’aggiornamento KB5036892 per Windows 10 porta con sé anche l’immancabile elenco di bugfix (per correggere problemi come la mancata visualizzazione della tastiera sugli schermi touch) e gli interventi sulle vulnerabilità segnalate dai ricercatori.

Per qualcuno, l’installazione porta inoltre alla comparsa di un ennesimo messaggio che invita a passare a Windows 11, ovviamente a patto che il proprio PC soddisfi i requisiti hardware necessari.

Altre novità introdotte dal pacchetto sono quelle riguardanti la gestione dell’implementazione di Windows Hello in ambito business e la comparsa di suggerimenti mostrati nel campo di ricerca sulla barra delle applicazioni.

Come riportato la scorsa settimana, nonostante gli sforzi compiuti da Microsoft, il market share di W10 continua a crescere, a discapito proprio del successore W11. La differenza è notevole: considerando tutte le versioni del sistema operativo in circolazione, il primo si trova al 72,47% (+0,3% in un mese) e il secondo al 26,68% (-1,48%). Un gap che sarà difficile colmare a stretto giro.