Windows 11: problemi con l'aggiornamento KB5026372

Microsoft ha rilasciato il 9 maggio gli aggiornamenti per numerosi prodotti, tra cui Windows 11. Puntualmente sono iniziate le segnalazioni da parte degli utenti sul forum di supporto, Feedback Hub e Reddit. L’update KB5026372 ha causato vari problemi e reintrodotto bug che erano stati già risolti.

Ennesimo aggiornamento pieno di bug

Prima di rilasciare un aggiornamento, Microsoft effettua un “controllo qualità”, ma non può certamente verificare il corretto funzionamento su tutte le combinazioni hardware. Gli utenti più sfortunati hanno quindi scoperto le conseguenze a loro spese. Tra i problemi più segnalati ci sono i famigerati e incomprensibili errori che indicano il mancato completamento della procedura.

Quelli più comuni sono 0x800f081f e 0x80070002 , ai quali si aggiunge 0x8007054f . Le soluzioni proposte non sembrano funzionare. Un elenco più esaustivo di bug si può leggere su Reddit. Gli utenti segnalano la ricomparsa del problema relativo alla protezione LSA (Local Security Authority) che è stato risolto il 3 maggio. In pratica viene indicato erroneamente che la protezione è disattivata.

È stato reintrodotto anche il problema che causava un rallentamento degli SSD. Un nuovo bug è quello che comporta la visualizzazione dei processi di Edge e Chrome, quando l’utente cerca altre app in Gestione attività (Task Manager), ad esempio Kaspersky o Roblox. Il problema più comune sembra quello relativo alle VPN.

Se l’utente usa il protocollo L2TP/IPsec si verifica un netto calo delle prestazioni. Un utente ha rilevato velocità di 0,2 Mbps in download e 2 Mbps in upload, invece di 140 Mbps se l’aggiornamento viene disinstallato. Quest’ultima è proprio la soluzione consigliata in attesa di un fix da parte di Microsoft.