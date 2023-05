Windows 10: Microsoft sollecita l'upgrade a Windows 11

Windows 10 21H2 non verrà più supportato a partire dal 13 giugno, quando riceverà l’ultimo aggiornamento cumulativo. Microsoft ha comunicato che forzerà l’upgrade a Windows 10 22H2 o consiglierà di passare a Windows 11, se il dispositivo è compatibile. Diversi utenti hanno segnalato che, in seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5026361 del 9 maggio, sono iniziati ad apparire pop-up a schermo intero.

Microsoft spinge l’upgrade a Windows 11

L’aggiornamento KB5026361 include le ultime patch di sicurezza, oltre a vari bug fix. Gli utenti hanno scoperto che c’è un’altra “sorpresa”. Se il dispositivo soddisfa i requisiti minimi verrà mostrato un avviso a schermo intero che invita ad effettuare l’upgrade a Windows 11. Ciò si verifica all’avvio del computer.

Microsoft elenca i principali vantaggi del nuovo sistema operativo, tra cui l’interfaccia grafica rinnovata, il miglioramento della produttività e la maggiore sicurezza. Non c’è nessun pulsante per chiudere la finestra. Per rimanere con Windows 10 è necessario cliccare il link corrispondente nella parte inferiore.

Il pop-up continuerà ad apparire anche dopo aver installato i futuri aggiornamenti di Windows 10, quindi non è possibile disattivarli in maniera permanente. Forse qualche sviluppatore indipendente troverà il modo di bloccarli tramite tool di terze parti.

Rimanendo in tema, Microsoft ha deciso invece di eliminare la pubblicità dalla schermata principale dell’app Meteo, dopo le numerose critiche ricevute dagli utenti. Le inserzioni sono ancora visibili nelle altre pagine. L’azienda di Redmond vuole trovare un giusto compromesso tra esperienza d’uso e profitti. Le pubblicità dovrebbero essere anche personalizzate in base alla cronologia dell’app.