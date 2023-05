Windows 11: annunci visibili nelle impostazioni

Il fatto che Microsoft stia cercando di incrementare la pubblicità per i suoi prodotti su Windows 11 non è assolutamente una novità. A tal riguardo, nel corso delle ultime ore l’utente noto su Twitter con il nome di Albacore ha scoperto che sulle ultime build del sistema operativo destinate agli Insider il colosso di Redmond sta implementando la visualizzazione di annunci per i prodotti Microsoft 365 nella sezione Impostazioni del sistema operativo.

Come visibile pure nello screenshot annesso al tweet incorporato di seguito, nella sezione Home delle impostazioni di Windows 11 è comparso un banner che chiede agli utenti che non sono iscritti alla piattaforma se intendono attivare la prova di Microsoft 365. Il banner recita testualmente: Prova Microsoft 365.

Updates were made to the Microsoft Account portion of the upcoming Settings Homepage, here's how it looks now + a preview of end of product support notices that can appear in the Account page pic.twitter.com/DwYEKqOb9n

— Albacore (@thebookisclosed) May 5, 2023