Windows 11: Microsoft mette la pubblicità nel menu Start

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha annunciato la disponibilità delle build 22621.885 e 22623.885 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Le build portano in dote diverse e interessanti novità, ma tra tutte a destare particolare attenzione è soprattutto l’aggiunta di contenuti pubblicitari al menu Start.

Andando più nel dettaglio, il colosso di Redmond starebbe sperimentando con un gruppo di utenti la visualizzazione di annunci pubblicitari nel menu d’avvio promuovendo i suoi prodotti, in special modo OneDrive. Alcuni, infatti, si sono visti comparire nel menu Start l’opzione “Effettua il backup dei tuoi file” che se cliccata reindirizzata al sito Web di OneDrive, mentre altri hanno notato la presenza di annunci che incoraggiano a completare l’account Microsoft, come mostrato pure nei tweet dell’utente Albacore.

Do we really need to stuff OneDrive promos in the user session flyout? Anything for that sweet sweet KPI 😭 pic.twitter.com/ZsQGmkntDS

— Albacore (@thebookisclosed) November 6, 2022