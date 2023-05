Windows 10 riceve Patch Tuesday maggio 2023: le novità chiave

Il Patch Tuesday di maggio 2023 arrivato su Windows 11 22H2 approda anche su Windows 10, sempre a circa un mese dal rilascio dell’update cumulativo mensile dello scorso aprile. L’aggiornamento in questione sarà disponibile per un numero limitato di versioni del sistema operativo, essendo oramai prossimo alla fase End of Service, e introduce poche funzionalità inedite all’OS, focalizzandosi sulla risoluzione di bug e sull’implementazione di fix lato sicurezza per proteggere gli utenti dalle ultime minacce informatiche.

Windows 10 riceve patch maggio 2023

Come riportato dai colleghi di Bleeping Computer, questo Patch Tuesday arriva esclusivamente per le seguenti versioni del sistema operativo:

Windows 10 versione 1507 — KB5026382 (Build 10240.19926)

— KB5026382 (Build 10240.19926) Windows 10 versione 1607 — KB5026363 (Build 14393.5921)

— KB5026363 (Build 14393.5921) Windows 10 versione 1809 — KB5026362 (Build 17763.4377)

— KB5026362 (Build 17763.4377) Windows 10 versioni 20H2, 21H1, 21H2, e 22H2 — KB5026361 (Build 19042.2965, 19044.2965, e 19045.2965)

Ma quali sono le novità principali? Oltre alla risoluzione di un problema correlato a Windows Local Administrator Password Solution (LAPS), notiamo migliorie per la sincronizzazione dell’account Microsoft con il dispositivo utilizzato e la risoluzione di un problema riguardante Microsoft Edge in modalità IE.

Sul fronte sicurezza, invece, si parla di 38 falle risolte, di cui tre vulnerabilità zero-day giudicate come critiche dallo staff, usate per elevare i privilegi ai cybercriminali addentratisi nel sistema bersaglio, oppure per aggirare l’Avvio Sicuro ed eseguire codice da remoto tramite Microsoft Outlook. La maggior parte delle altre falle risolte è invece etichettata come “Importante” o “Moderata”. Le falle critiche risolte, in totale, sono 6.