Windows 10 21H2: aggiornamento forzato alla versione 22H2

Nei giorni scorsi Microsoft ha ricordato agli utenti che a stretto giro la versione 21H2 di Windows 10 andrà incontro alla fine del supporto (EOS). Sui sistemi in questione, il colosso di Redmond fa però sapere che provvederà a forzare l’update alla versione successiva.

Windows 10: passaggio forzato da 21H2 a 22H2

L’aggiornamento 21H2 per Windows 10 è stato rilasciato il 16 novembre del 2021 e la fine del supporto è fissata per il prossimo mese, il 13 giugno 2023, per essere precisi. A partire da tale data, la versione 21H2 del sistema operativo non riceverà più aggiornamenti di qualità e/o di sicurezza critici, come nel caso dei Patch Tuesday.

Sui PC che eseguono la versione 21H2 del penultimo OS del colosso di Redmond, però, l’azienda provvederà a forzare l’aggiornamento alla versione 22H2.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente pubblicato da Microsoft nel centro messaggi di Windows.

Il 13 giugno 2023, le edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations di Windows 10, versione 21H2 raggiungeranno la fine della manutenzione. L’imminente aggiornamento di sicurezza di giugno 2023, che sarà rilasciato il 13 giugno 2023, sarà l’ultimo aggiornamento disponibile per queste versioni. Dopo questa data, i dispositivi che eseguono questa versione non riceveranno più aggiornamenti mensili di sicurezza e anteprima contenenti protezioni dalle ultime minacce alla sicurezza. Per proteggere e rendere produttivi, Windows Update avvierà automaticamente un aggiornamento delle funzionalità per i dispositivi di consumo Windows 10 e i dispositivi aziendali non gestiti che si trovano o entro diversi mesi dal raggiungimento della fine della manutenzione. [..] Come sempre, si consiglia di aggiornare i dispositivi all’ultima versione di Windows 10 o di aggiornare i dispositivi idonei a Windows 11.

Microsoft fa altresì presente che ove possibile è sempre consigliabile effettuare l’update a Windows 11, ma ovviamente ciò dipende non solo dalla volontà degli utenti, ma anche e soprattutto dall’hardware idoneo del computer.

Ricordiamo che Microsoft ha recentemente fatto sapere che la versione 22H2 di Windows 10 è l’ultima relase del sistema operativo in questione e raggiungerà la fine del supporto a ottobre 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.